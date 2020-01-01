У Миргородському районі ВАЗ з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом

Сегодня, 13:45 Просмотров: 690

Пасажира та водія легковика з травмами різного ступеня ушпиталили

Сьогодні вночі, 18 січня, на автодорозі Миргород - Малі Сорочинці - Хомутець водій ВАЗу не врахував дорожньої ситуації і на швидкості з’їхав в кювет, зіткнувся з деревом. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Полтавській області.





У результаті ДТП 21-річного водія та 22-річного пасажира з травмами різного ступеню тяжкості доставили до Миргородської центральної районної лікарні. Слідчі встановлюють обставини та причини аварії.









Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).