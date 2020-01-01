Кременчуг, Потребитель

Мерія Кременчука оголосила конкурс на маршрути № 15-Б, 18, 30

Сегодня, 15:25 Просмотров: 522

 

Замість тимчасового перевізника буде постійний: та чи зміниться якість перевезень?

Виконком Кременчуцької міської ради на засіданні 17 січня ухвалив рішення про конкурс на перевезення пасажирів за маршрутами № 15-Б (вул. Молодіжна – річковий вокзал), №18 (Дитяча лікарня – міський ринок), № 30 (Центр – 1-й Піщаний тупик).


Раніше перевізником на цих маршрутах було ПП «Ямщик». Проте мерія достроково розірвала угоди з цим підприємством, посилаючись на порушення умов договорів, і призначила тимчасового перевізника – новостворене підприємство ПП «Креміньавтотранс», яке на час тимчасового контракту з мерією мало лише одне авто.


Мерія Кременчука відібрала маршрути № 15 Б, 18 та 30 у ПП «Ямщик»


Проте їздити автівки краще не стали, судячи навіть з обговорення на виконкомі, яке виникло під час розгляду питання про конкурс. Так, мер Кременчука Віталій Малецький зауважив, що багато скарг на ритмічність маршруту №18, який раніше працював «як годинник». Також є факти, коли водії маршруток вимикають GPS спеціальною кнопкою, і не можна відстежити авто. Керівник відділу транспорту виконкому Руслан Івашина пообіцяв відпрацювати скарги.


За участь у конкурсі на право перевезень претенденти мають сплатити 298 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5066 грн). На всіх маршрутах передбачені автобуси класу А (автобуси місткістю не більше 22 пасажирів, що мають стоячі місця).


Варто зауважити, що рух авто передбачено до 22.00 – такі умови були й раніше. Проте на маршруті 15-Б це правило ніколи не виконується, про що неодноразово розповідали пасажири: останні маршрутки від річкового вокзалу та з Молодіжного за цим маршрутом йдуть о 21.00.


Скільки авто має їздити маршрутами (умови конкурсу)

Маршрут №15-Б вул. Молодіжна – річковий вокзал)

Кількість авто

Режим руху

Час роботи на маршруті 

Інтервал руху

Клас авто

1-й рейс

 ост. рейс

По буднях

2 авт. класу А

звичайний

06:50

19:40

60 хв.

16 авт. класу А

маршрутне таксі

06:00

22:00

з 06:00 до 07:00 – 10 хв.

з 07:00 до 09:00 – 8 хв.

з 09:00 до 16:00 – 12 хв.

з 16:00 до 19:00 – 8 хв.

з 19:00 до 21:00 – 15 хв.

з 21:00 до 22:00 – 20 хв.

По вихідних 

2 автобуса класу А

звичайний

06:50

19:40

60 хв.

14 авт. класу А

маршрутне таксі

06:00

22:00

з 06:00 до 07:00 - 12 хв.

з 07:00 до 19:00 – 10 хв.

з 19:00 до 22:00 – 20 хв

 

Маршрут №18 (Дитяча лікарня – міський ринок)

Кількість авто

Режим руху

Час роботи на маршруті (год. хв.)

Інтервал руху

Клас авто

1-й рейсу

 ост. рейс

По буднях

2 авт. кл. А

звичайний

06:30

18:00

50 хв.

16 автобусів класу А

маршрутне таксі

06:00

21-20

з 06:00 до 07:00 – 10 хв.

з 07:00 до 09:00 – 6 хв.

з 09:00 до 16:00 – 10 хв.

з 16:00 до 19:00 – 6 хв.

з 19:00 до 20:00 – 15 хв.

з 20:00 до 21:20 – 20 хв.
По вихідних

2 автобуса класу А

звичайний

06:30

18:00

50 хв.

14 автобусів класу А

маршрутне таксі

06:00

21-20

з 06:00 до 07:00 – 12 хв.

з 07:00 до 19:00 – 10 хв.

з 19:00 до 21:20 – 20 хв.

 

Маршрут № 30 (Центр – 1-й Піщаний тупик)

Кількість авто

Режим руху

Час роботи на маршруті (год. хв.)

Інтервал руху

Клас авто

1-й рейс

ост. рейс

По буднях

2 автобуса класу А

звичайний

6:30

19:00

30 хв.

14 автобусів класу А

маршрутне таксі

06:00

22:00

з 06:00 до 07:00 – 10 хв.

з 07:00 до 09:00 – 4 хв.

з 09:00 до 16:00 – 6 хв.

з 16:00 до 19:00 – 5 хв.

з 19:00 до 21:00 – 10 хв.

з 21:00 до 22:00 – 20 хв.
По вихідних

2 автобуса класу А

звичайний

6:30

19:00

30 хв.

12 автобусів класу А

маршрутне таксі

06:00

22:00

з 06:00 до 07:00 – 12 хв.

з 07:00 до 20:00 – 7 хв.

з 20:00 до 22:00 – 20 хв.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: маршрутки конкурс маршрут
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