Мерія Кременчука оголосила конкурс на маршрути № 15-Б, 18, 30

Виконком Кременчуцької міської ради на засіданні 17 січня ухвалив рішення про конкурс на перевезення пасажирів за маршрутами № 15-Б (вул. Молодіжна – річковий вокзал), №18 (Дитяча лікарня – міський ринок), № 30 (Центр – 1-й Піщаний тупик).
Раніше перевізником на цих маршрутах було ПП «Ямщик». Проте мерія достроково розірвала угоди з цим підприємством, посилаючись на порушення умов договорів, і призначила тимчасового перевізника – новостворене підприємство ПП «Креміньавтотранс», яке на час тимчасового контракту з мерією мало лише одне авто.
Проте їздити автівки краще не стали, судячи навіть з обговорення на виконкомі, яке виникло під час розгляду питання про конкурс. Так, мер Кременчука Віталій Малецький зауважив, що багато скарг на ритмічність маршруту №18, який раніше працював «як годинник». Також є факти, коли водії маршруток вимикають GPS спеціальною кнопкою, і не можна відстежити авто. Керівник відділу транспорту виконкому Руслан Івашина пообіцяв відпрацювати скарги.
За участь у конкурсі на право перевезень претенденти мають сплатити 298 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5066 грн). На всіх маршрутах передбачені автобуси класу А (автобуси місткістю не більше 22 пасажирів, що мають стоячі місця).
Варто зауважити, що рух авто передбачено до 22.00 – такі умови були й раніше. Проте на маршруті 15-Б це правило ніколи не виконується, про що неодноразово розповідали пасажири: останні маршрутки від річкового вокзалу та з Молодіжного за цим маршрутом йдуть о 21.00.
|
Кількість авто
|
Режим руху
|
Час роботи на маршруті
|
Інтервал руху
|
Клас авто
|
1-й рейс
|
ост. рейс
|
По буднях
|
2 авт. класу А
|
звичайний
|
06:50
|
19:40
|
60 хв.
|
16 авт. класу А
|
маршрутне таксі
|
06:00
|
22:00
|
з 06:00 до 07:00 – 10 хв.
з 07:00 до 09:00 – 8 хв.
з 09:00 до 16:00 – 12 хв.
з 16:00 до 19:00 – 8 хв.
з 19:00 до 21:00 – 15 хв.
з 21:00 до 22:00 – 20 хв.
|
По вихідних
|
2 автобуса класу А
|
звичайний
|
06:50
|
19:40
|
60 хв.
|
14 авт. класу А
|
маршрутне таксі
|
06:00
|
22:00
|
з 06:00 до 07:00 - 12 хв.
з 07:00 до 19:00 – 10 хв.
з 19:00 до 22:00 – 20 хв
|
Кількість авто
|
Режим руху
|
Час роботи на маршруті (год. хв.)
|
Інтервал руху
|
Клас авто
|
1-й рейсу
|
ост. рейс
|
По буднях
|
2 авт. кл. А
|
звичайний
|
06:30
|
18:00
|
50 хв.
|
16 автобусів класу А
|
маршрутне таксі
|
06:00
|
21-20
|
з 06:00 до 07:00 – 10 хв.
з 07:00 до 09:00 – 6 хв.
з 09:00 до 16:00 – 10 хв.
з 16:00 до 19:00 – 6 хв.
з 19:00 до 20:00 – 15 хв.
з 20:00 до 21:20 – 20 хв.
|По вихідних
|
2 автобуса класу А
|
звичайний
|
06:30
|
18:00
|
50 хв.
|
14 автобусів класу А
|
маршрутне таксі
|
06:00
|
21-20
|
з 06:00 до 07:00 – 12 хв.
з 07:00 до 19:00 – 10 хв.
з 19:00 до 21:20 – 20 хв.
|
Кількість авто
|
Режим руху
|
Час роботи на маршруті (год. хв.)
|
Інтервал руху
|
Клас авто
|
1-й рейс
|
ост. рейс
|
По буднях
|
2 автобуса класу А
|
звичайний
|
6:30
|
19:00
|
30 хв.
|
14 автобусів класу А
|
маршрутне таксі
|
06:00
|
22:00
|
з 06:00 до 07:00 – 10 хв.
з 07:00 до 09:00 – 4 хв.
з 09:00 до 16:00 – 6 хв.
з 16:00 до 19:00 – 5 хв.
з 19:00 до 21:00 – 10 хв.
з 21:00 до 22:00 – 20 хв.
|По вихідних
|
2 автобуса класу А
|
звичайний
|
6:30
|
19:00
|
30 хв.
|
12 автобусів класу А
|
маршрутне таксі
|
06:00
|
22:00
|
з 06:00 до 07:00 – 12 хв.
з 07:00 до 20:00 – 7 хв.
з 20:00 до 22:00 – 20 хв.