Мерія Кременчука оголосила конкурс на маршрути № 15-Б, 18, 30

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Виконком Кременчуцької міської ради на засіданні 17 січня ухвалив рішення про конкурс на перевезення пасажирів за маршрутами № 15-Б (вул. Молодіжна – річковий вокзал), №18 (Дитяча лікарня – міський ринок), № 30 (Центр – 1-й Піщаний тупик).





Раніше перевізником на цих маршрутах було ПП «Ямщик». Проте мерія достроково розірвала угоди з цим підприємством, посилаючись на порушення умов договорів, і призначила тимчасового перевізника – новостворене підприємство ПП «Креміньавтотранс», яке на час тимчасового контракту з мерією мало лише одне авто.









Проте їздити автівки краще не стали, судячи навіть з обговорення на виконкомі, яке виникло під час розгляду питання про конкурс. Так, мер Кременчука Віталій Малецький зауважив, що багато скарг на ритмічність маршруту №18, який раніше працював «як годинник». Також є факти, коли водії маршруток вимикають GPS спеціальною кнопкою, і не можна відстежити авто. Керівник відділу транспорту виконкому Руслан Івашина пообіцяв відпрацювати скарги.





За участь у конкурсі на право перевезень претенденти мають сплатити 298 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5066 грн). На всіх маршрутах передбачені автобуси класу А (автобуси місткістю не більше 22 пасажирів, що мають стоячі місця).





Варто зауважити, що рух авто передбачено до 22.00 – такі умови були й раніше. Проте на маршруті 15-Б це правило ніколи не виконується, про що неодноразово розповідали пасажири: останні маршрутки від річкового вокзалу та з Молодіжного за цим маршрутом йдуть о 21.00.





Скільки авто має їздити маршрутами (умови конкурсу)

Маршрут №15-Б вул. Молодіжна – річковий вокзал)

Кількість авто Режим руху Час роботи на маршруті Інтервал руху Клас авто 1-й рейс ост. рейс По буднях 2 авт. класу А звичайний 06:50 19:40 60 хв. 16 авт. класу А маршрутне таксі 06:00 22:00 з 06:00 до 07:00 – 10 хв. з 07:00 до 09:00 – 8 хв. з 09:00 до 16:00 – 12 хв. з 16:00 до 19:00 – 8 хв. з 19:00 до 21:00 – 15 хв. з 21:00 до 22:00 – 20 хв. По вихідних 2 автобуса класу А звичайний 06:50 19:40 60 хв. 14 авт. класу А маршрутне таксі 06:00 22:00 з 06:00 до 07:00 - 12 хв. з 07:00 до 19:00 – 10 хв. з 19:00 до 22:00 – 20 хв

Маршрут №18 (Дитяча лікарня – міський ринок)

Кількість авто Режим руху Час роботи на маршруті (год. хв.) Інтервал руху Клас авто 1-й рейсу ост. рейс По буднях 2 авт. кл. А звичайний 06:30 18:00 50 хв. 16 автобусів класу А маршрутне таксі 06:00 21-20 з 06:00 до 07:00 – 10 хв. з 07:00 до 09:00 – 6 хв. з 09:00 до 16:00 – 10 хв. з 16:00 до 19:00 – 6 хв. з 19:00 до 20:00 – 15 хв. з 20:00 до 21:20 – 20 хв. По вихідних 2 автобуса класу А звичайний 06:30 18:00 50 хв. 14 автобусів класу А маршрутне таксі 06:00 21-20 з 06:00 до 07:00 – 12 хв. з 07:00 до 19:00 – 10 хв. з 19:00 до 21:20 – 20 хв.

Маршрут № 30 (Центр – 1-й Піщаний тупик)