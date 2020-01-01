«Кременчук» у гольовій перестрілці поступився «Донбасу»

Сегодня, 19:05 Просмотров: 5

Сьогодні, 18 січня, хокейний клуб «Кременчук» у центральному матчі туру зустрівся з «Донбасом». З перших хвилин матчу команди розпочали гру на високих швидкостях.





«Кременчук» - «Донбас» 4:5 ПБ (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 - Коренчук - 5:24, 1:1 - Толстушко ( Ворона, Гриценко - біл.) - 12:16 2:1 - Гриценко (Савченко, Ворона) - 21:57 2:2 - Костіков (Вілсон) - 22:26 2:3 - Подзіньш (Буценко) - 27 : 59, 3:3 - Гриценко (Ворона, Толстушко) - 35:24, 3:4 - Никифоров (Шишлянніков, Вілсон) - 46:49, 4:4 - Пукс (Александров) - 47:47, 4:5 - Карамнов - переможний буліт.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Толстушко, Роганов - Горлушко; Кисельов (К) - Серанов - Бондарук, Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Олійник - Свищев.

Донбас: Горячевських (Качула); Большаков - Вілсон, Гончаров - Колесніковс, Романенко - Ігнатенко, Григор'єв; Шишлянніков - Буценко (А) - Нікіфоров, Мільохін - Захаров (К) - Коренчук (А), Подзіньш - Карамнов - Костіков, Разумов - Мазур - Карпенко.





Вікрив рахунок у матчі Ілля Коренчук, який підкараулив осічку Дмитра Орлова і впевнено реалізував вихід один на один з В'ячеславом Новицьким. Однак Всеволод Толстушко потужно кинув від синьої лінії, встановивши паритет на табло.





Другий період також став нічийним, але команди подвоїли свої результативні показники. Спочатку «містяни» з точним кидком Тимура Гриценка вперше в матчі вийшли вперед, але вже через півхвилини Олександр Костіков повернув рівновагу на табло. Далі «Донбас» знову вийшов вперед. Найпотужніший за силою і снайперський по точності вийшов кидок у Айнарса Подзіньша. Втім «Кременчук» і тут зрівняв рахунок - дубль оформив Тимур Гриценко.





Класичні хокейні «гойдалки» продовжилися і після другої перерви: «Донбас» знову вийшов вперед. На цей раз після незручного кидка Євгена Нікіфорова голкіпер «городян» запустив шайбу собі за спину, але вже через хвилину Олександр Пукса запалив на табло дві четвірки, які протрималися до кінця третього періоду.





Овертайм на «Айсбергу» став другим поспіль за три дні. 15 сiчня «Кременчук» тут обіграв «Дніпро» в додаткові 5 хвилин, але з «Донбасом» повторити такий результат не вдалося. Нульові п'ять хвилин стали четвертим ігровим відрізком в матчі, в якому була зафіксована нічия. Гра перейшла в серію буллітів.





В кидках хокеїсти «Донбасу» виявилися трохи точніше, в складі донеччан відзначилися Микита Мільохін і Віталій Карамнов, але головна заслуга виїзної перемоги належить Степану Горячевських, який своєю ключкою «знешкодив» більшу частину гравців «Кременчука».





22 січня «Кременчук» вдома прийме «Динамо». Початок гри о 18.30.



