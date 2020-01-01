Синий легион Кременчуга-2019

Сегодня, 15:06 Просмотров: 437

По итогам 2019 года редакция решила сделать подборку самых эпичных представителей «синего легиона», которые попали наши новости. Искренне надеемся, что в 2020 году их будет меньше. Но объективных причин для этого мы, к сожалению, не видим.



