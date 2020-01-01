Синий легион Кременчуга-2019

Самые эпичные представители любителей езды за рулём в нетрезвом виде и прочего пьяного дебоша
По итогам 2019 года редакция решила сделать подборку самых эпичных представителей «синего легиона», которые попали наши новости. Искренне надеемся, что в 2020 году их будет меньше. Но объективных причин для этого мы, к сожалению, не видим.
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