Полиция показала погоню, которая закончилась для нарушителя в электроопоре
Сегодня, 14:31Просмотров: 769
Водитель внедорожника не смог вписаться в поворот и на большой скорости въехал в электроопору
Полицейские соседних Горишних Плавней показали журналистам, как происходила погоня за пьяным водителем на Mitsubishi Pajero в ночь на 28 декабря. По ходу движения Mitsubishi въехал в электроопору и загорелся. Водителя достали из машины, а огонь локализовали с помощью огнетушителя.
0:08 Нарушение ПДД – не включил поворот
0:35 Начало погони
0:18 Водитель уходит по внедорожью – полиция не может его преследовать
2:01 Въезд в электроопору
2:08 Машина загорается
2:15 Водителя достают из машины
2:47 Водитель выдувает в «Драггер» 2,13 промилле алкоголя.