Происшествия, Видеоколлекция

Полиция показала погоню, которая закончилась для нарушителя в электроопоре

Сегодня, 14:31 Просмотров: 769

 

Водитель внедорожника не смог вписаться в поворот и на большой скорости въехал в электроопору

Полицейские соседних Горишних Плавней показали журналистам, как происходила погоня за пьяным водителем на Mitsubishi Pajero в ночь на 28 декабря. По ходу движения Mitsubishi въехал в электроопору и загорелся. Водителя достали из машины, а огонь локализовали с помощью огнетушителя.


 

  • 0:08 Нарушение ПДД – не включил поворот
  • 0:35 Начало погони
  • 0:18 Водитель уходит по внедорожью – полиция не может его преследовать
  • 2:01 Въезд в электроопору
  • 2:08 Машина загорается
  • 2:15 Водителя достают из машины
  • 2:47 Водитель выдувает в «Драггер» 2,13 промилле алкоголя.
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Автор: solod Источник видео: ГОК ТВ
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