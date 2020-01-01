Полиция показала погоню, которая закончилась для нарушителя в электроопоре

Сегодня, 14:31 Просмотров: 769

Водитель внедорожника не смог вписаться в поворот и на большой скорости въехал в электроопору

Полицейские соседних Горишних Плавней показали журналистам, как происходила погоня за пьяным водителем на Mitsubishi Pajero в ночь на 28 декабря. По ходу движения Mitsubishi въехал в электроопору и загорелся. Водителя достали из машины, а огонь локализовали с помощью огнетушителя.

0:08 Нарушение ПДД – не включил поворот

0:35 Начало погони

0:18 Водитель уходит по внедорожью – полиция не может его преследовать

2:01 Въезд в электроопору

2:08 Машина загорается

2:15 Водителя достают из машины

2:47 Водитель выдувает в «Драггер» 2,13 промилле алкоголя.