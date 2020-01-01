Нацгвардійці з Кременчука написали лист Віталію Марківу, засудженому в Італії

Сегодня, 14:05 Просмотров: 234

Нацгвардійці військової частини 3059, яка дислокується в Кременчуці, підтримали засудженого італійським судом Віталія Марківа. Військові долучилися до іноваційного флешмобу в підтимку Віталія Марківа під Різдво «Напиши листа Марківу», організованого міністерством внутрішніх справ України. Про це повідомляє пресслужба в/ч 3059.



Військові привітали з різдвяними святами бойового побратима. Окрім поздоровлень та привітань зі святами військовослужбовці таким чином висловили Віталію свою підтримку та нагадали, що не слід падати духом та втрачати надію, адже Україна своїх не полишає.



Ціїє акцією військовослужбовці підтримали не лише Віталія Марківа, а й багатьох інших незаконно ув’язнених українців.



Нагадуємо, що Нацгвардійця Віталія Марківа затримали в аеропорту Болоньї 30 червня 2017 року за підозрою у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова під час військових дій біля Слов’янська у травні 2014 року. Віталія Марківа засудили до 24 років ув’язнення. Зараз він чекає на апеляцію в колонії «Опера» в Мілані для осіб, які скоїли особливо тяжкі злочини.



Нацгвардійці кажуть, що підтримати Віталія може кожен і навіть вказують адресу, за якою Марківу можна надсилати листи підтримки.





Markiv Vitaliy

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