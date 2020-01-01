В Полтаве пьяный пассажир поезда «заминировал» вокзал

Сегодня, 13:32 Просмотров: 829

Телефонного террориста задержали через полчаса после его звонка

Утром 4 января на железнодорожном вокзале «Полтава Южная» было шумно – неизвестный сообщил о минировании. Как сообщают в отделе коммуникаций областного управления Национальной полиции, на место выехали наряды полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, медики.





Вокзал тщательно «прочесали» и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Параллельно оперативники искали человека, который сообщил о «минировании». Его обнаружили на другом железнодорожном вокзале – «Полтава Киевская». Телефонным террористом оказался 28-летний житель Харьковской области. Он был пьян. Его сняли с поезда прямо на вокзале и передали следователю.

На всякий случай, специалисты «прочесали» и территорию вокзала «Полтава Киевская».





Молодому человеку за его выходку грозит до 6 лет лишения свободы и конфискация имущества (согласно ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса – «Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан»).