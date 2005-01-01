В Кременчуг из Омельника привезли обожжённую маленькую девочку

Сегодня, 13:00 Просмотров: 1 572

Ребёнок получил ожоги после опрокидывания на себя ёмкости с кипятком

3 января в селе Омельник Кременчугского района получила ожоги І-ІІ степени 30% тела девочка 2018 года рождения. По данным начальника управления по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации Виктора Стеблянко, у ребёнка обожжены лицо, грудь, плечи и предплечья. В состоянии ожогового шока девочку госпитализировали в детскую больницу Кременчуга. Ребёнок получил ожоги после опрокидывания на себя ёмкости с кипятком.





Будьте осторожны в быту и не допускайте детей к ёмкостям с кипятком, горяим предметам, огню, лекарственным препаратам и бытовой химии.