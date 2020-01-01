Богдан Головаш подарував музею свою форму

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Військовий моряк Богдан Головаш подарував свою форму Музею військової історії Кременчука. Про це повідомляєтьсяна сторінці Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.





- На Новий рік подарунки отримали не тільки наші дітки. До офісу ГО Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО завітав випускник Кременчуцького військового ліцею, моряк, який в свої 23 роки став легендою, гідно пройшовши ув’язнення в російському полоні, лейтенант Богдан Головаш. Та не з пустими руками – подарунком для Музею ВІК (Музей військової історії Кременчука) - йдеться у повідомленні.









Богдан презентував парадно-вихідну форму, яка включає в себе: фланку білу, тільняшку чорноморського флоту (чорно-білі смужки), безкозирку, штани чорні. Богдан проходив у цій формі майже 4 роки. З Севастополю у 2013 році по 2017 рік в Одесі - Національний університет «Одеська Морська Академія». А також експозиція форми поповнилася плащем та шапкою зимовою офіцера ВМС України.





- Зовсім нові, оскільки в цьому плащі Богдан не встиг походити - попав у полон. А після виходу – військово-морська форма ЗС України змінилася, - додали в Координаційному центрі.



