Богдан Головаш подарував музею свою форму

Військовий моряк Богдан Головаш подарував свою форму Музею військової історії Кременчука. Про це повідомляєтьсяна сторінці Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.
Богдан презентував парадно-вихідну форму, яка включає в себе: фланку білу, тільняшку чорноморського флоту (чорно-білі смужки), безкозирку, штани чорні. Богдан проходив у цій формі майже 4 роки. З Севастополю у 2013 році по 2017 рік в Одесі - Національний університет «Одеська Морська Академія». А також експозиція форми поповнилася плащем та шапкою зимовою офіцера ВМС України.
- Зовсім нові, оскільки в цьому плащі Богдан не встиг походити - попав у полон. А після виходу – військово-морська форма ЗС України змінилася, - додали в Координаційному центрі.