У Кременчуці працює мобільна соціальна служба: які є послуги, і хто може ними скористатись

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 890

У Кременчуцькій громаді розпочала роботу мобільна соціальна служба від комунальної установи «Центр надання соціальних послуг «Турбота». Служба надаватиме послуги у віддалених районах громади. Про це повідомила директорка установи Марина Ємець 2 липня.

— Є такі послуги, як догляд вдома, натуральна допомога (соціальна послуга, в межах якої людині або сім'ї надають допомогу в самообслуговуванні — ред.). До нашої мультидисциплінарної команди входять швачка, перукар, соціальний робітник, водій, який поєднує функції і робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків, — розповіла Марина Ємець.

Послугами можуть скористатись люди старшого віку та особи з інвалідністю. Для цього можна звернутись до КУ «Турбота» або за номером телефону +380672396639.