У Кременчуці працює мобільна соціальна служба: які є послуги, і хто може ними скористатись

У Кременчуцькій громаді розпочала роботу мобільна соціальна служба від комунальної установи «Центр надання соціальних послуг «Турбота». Служба надаватиме послуги у віддалених районах громади. Про це повідомила директорка установи Марина Ємець 2 липня.
Послугами можуть скористатись люди старшого віку та особи з інвалідністю. Для цього можна звернутись до КУ «Турбота» або за номером телефону +380672396639.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні стартував новий проєкт — сім’ї з низькими доходами зможуть отримувати базову соціальну допомогу.
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