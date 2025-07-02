Полтавських митників судитимуть за заниження митної вартості кави: держава втратила 17 млн грн — ДБР

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 166

Фігурантів обвинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 364 КК України)

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо організованої групи, до складу якої входили колишній керівник Полтавської митниці, начальник митного посту та вісім інспекторів. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє ДБР.

За даними слідства, посадовці сприяли розмитненню розчинної кави за заниженими цінами. Правоохоронці стверджують, що «вони навмисно не перевіряли правдивість митної вартості товару, що дозволяло імпортерам суттєво зменшувати обов’язкові платежі до бюджету».

Через таку «співпрацю» лише з одним з імпортерів держава недоотримала майже 17 млн грн митних надходжень, кажуть у ДБР.

У межах досудового розслідування проведено понад 50 експертних досліджень. Також в рамках міжнародної правової допомоги отримано офіційну інформацію з Бразилії про реальну вартість кави, яка в кілька разів перевищувала ту, що декларувалась на Полтавській митниці.

Фігурантів обвинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 364 КК України). Санкції статей передбачають покарання до 6 років позбавлення волі.

Для відшкодування збитків на майно обвинувачених загальною вартістю понад 55 млн грн наклали арешт.