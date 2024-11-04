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Топ новина, Кременчук, Освіта

Ситуацію з опаленням у закладах освіти мають врегулювати упродовж дня — Малецький

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 84

 Сьогодні діти мали повернутися за парти після канікул, проте у деяких школах опалення ще не ввімкнули. А там, де воно є, класи не встигли прогрітися. Міський голова обіцяє, що ситуація протягом дня врегулюється, і він сам поїде інспектувати деякі із закладів освіти міста

Сьогодні, 4 листопада, учні кременчуцьких шкіл мали повернутися за парти після тижневих канікул. Проте ситуація з опаленням у закладах освіти дуже різна. Батьки учнів повідомляють, що у класах температура повітря +14…+16 градусів — тепло запустили, але приміщення ще не прогрілися. А деякі садочки ще й досі знаходяться без тепла.

Діти у Кременчуці повернулися за парти: де вже є опалення, а де ще холодні класи

Питання опалення у закладах освіти обговорили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Віталій Малецький доповів, що зранку вже мав розмову із директором департаменту освіти Геннадієм Москаликом і ситуацію з опаленням у закладах освіти тримає на контролі.

— Департамент освіти займається тим, щоб зробити максимально комфортний температурний режим. Зараз після цього (засідання виконкому — ред.) ми поїдемо по деяким закладам, тому що у нас є ситуація, коли школа прийняла теплоносій, а дитячий садочок, що розташований поруч через паркан, не може включитися. Може, їм треба допомогти, — сказав Малецький.

За його словами, сьогодні до 14.00 «Полтаватеплоенерго» обіцяє подати теплоносій у центральну частину міста, а далі його уже розподілятимуть по будинках та установах.

Щодо того, як відбуватиметься навчальний процес у школах, міський голова відповів, що загального рішення не приймали, тому що ситуація скрізь різна: «у когось теплоносій уже є з суботи, у когось він лише зараз подається».

Сьогодні, у разі, якщо у класах холодно, директори шкіл можуть прийняти рішення про роботу у змішаному форматі або онлайн-форматі сьогодні до кінця дня, — додав мер.

Каже: він розуміє, що деякі школи ще не прогрілися, тож батьки теж можуть самі для себе вирішувати чи вести дітей сьогодні до школи, або ж лишити їх навчатися вдома.

Нагадаємо, за даними опитування «Кременчуцького Телеграфа» переважна більшість населення на лівобережжі міста досі залишається без тепла. Минулого тижня міський голова Кременчука Віталій Малецький назвав запуск тепла у цьому районі «великою проблемою», тому що це зона відповідальності «Полтаватеплоенерго».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: опалення опалювальний сезон виконком школи
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