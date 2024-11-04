Сьогодні діти мали повернутися за парти після канікул, проте у деяких школах опалення ще не ввімкнули. А там, де воно є, класи не встигли прогрітися. Міський голова обіцяє, що ситуація протягом дня врегулюється, і він сам поїде інспектувати деякі із закладів освіти міста
Сьогодні, 4 листопада, учні кременчуцьких шкіл мали повернутися за парти після тижневих канікул. Проте ситуація з опаленням у закладах освіти дуже різна. Батьки учнів повідомляють, що у класах температура повітря +14…+16 градусів — тепло запустили, але приміщення ще не прогрілися. А деякі садочки ще й досі знаходяться без тепла.
Питання опалення у закладах освіти обговорили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Віталій Малецький доповів, що зранку вже мав розмову із директором департаменту освіти Геннадієм Москаликом і ситуацію з опаленням у закладах освіти тримає на контролі.
За його словами, сьогодні до 14.00 «Полтаватеплоенерго» обіцяє подати теплоносій у центральну частину міста, а далі його уже розподілятимуть по будинках та установах.
Щодо того, як відбуватиметься навчальний процес у школах, міський голова відповів, що загального рішення не приймали, тому що ситуація скрізь різна: «у когось теплоносій уже є з суботи, у когось він лише зараз подається».
Сьогодні, у разі, якщо у класах холодно, директори шкіл можуть прийняти рішення про роботу у змішаному форматі або онлайн-форматі сьогодні до кінця дня, — додав мер.
Каже: він розуміє, що деякі школи ще не прогрілися, тож батьки теж можуть самі для себе вирішувати чи вести дітей сьогодні до школи, або ж лишити їх навчатися вдома.
Нагадаємо, за даними опитування «Кременчуцького Телеграфа» переважна більшість населення на лівобережжі міста досі залишається без тепла. Минулого тижня міський голова Кременчука Віталій Малецький назвав запуск тепла у цьому районі «великою проблемою», тому що це зона відповідальності «Полтаватеплоенерго».
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