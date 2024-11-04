Учора у Кременчуці сталася різанина: один чоловік вдарив ножем у груди іншого і втік

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Учора, 3 листопада, у Кременчуці поблизу залізничного вокзалу сталася різанина. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, після отримання інформації про подію патрульні виявили на місці 25-річного потерпілого, який знаходився у катері швидкої допомоги. Той повідомив, що його вдарив ножем у груди невідомий чоловік і втік.

Патрульні знайшли нападника на вулиці Черниша поблизу стадіону «Кремінь». Під час поверхневого огляду чоловіка правоохоронці знайшли у нього ніж, яким напад був скоєний. Та й сам чоловік своєї вини не заперечував.

Підозрюваного затримали, наразі із ним працюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині жінка вдарила знайомого ножем під час спільного дозвілля.



