Учора у Кременчуці сталася різанина: один чоловік вдарив ножем у груди іншого і втік

Учора, 3 листопада, у Кременчуці поблизу залізничного вокзалу сталася різанина. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, після отримання інформації про подію патрульні виявили на місці 25-річного потерпілого, який знаходився у катері швидкої допомоги. Той повідомив, що його вдарив ножем у груди невідомий чоловік і втік.
Патрульні знайшли нападника на вулиці Черниша поблизу стадіону «Кремінь». Під час поверхневого огляду чоловіка правоохоронці знайшли у нього ніж, яким напад був скоєний. Та й сам чоловік своєї вини не заперечував.
Підозрюваного затримали, наразі із ним працюють слідчі.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині жінка вдарила знайомого ножем під час спільного дозвілля.
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