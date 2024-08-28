У Кременчуці збільшили тривалість погодинного відключення світла на сьогодні

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Знеструмлюватимуть споживачів тепер по три черги одночасно

У Кременчуці та на Полтавщині скоригували графіки погодинного відключення світла на сьогодні, 28 серпня. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Так із 11.00 і до кінця доби світло споживачам вимикатимуть по три черги замість двох.

Детальніше ознайомитися із графіком можна за посиланням. Знайти свою адресу — у переліку.

Нагадаємо, за словами колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, відключення світла по всій Україні триватимуть тиждень-два за умов відсутності нових атак.