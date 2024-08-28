На Полтавщині у будинку задихнулась 2-річна дитина

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28 серпня в селі Райдужне Драбинівської громади Полтавського району в одному із помешкань знайшли дитину без ознак життя. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка зараз з'ясовує причини та обставини смерті дитини. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Попередньо поліціянти встановили, що в будинку загорівся матрац, і, ймовірно, хлопчик отруївся чадним газом. Тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу для точного встановлення причини смерті.

Наразі слідство продовжує розслідування трагедії, щоб з’ясувати всі деталі події.

Нагадаємо, що нещодавно на Кременчуччині восьмирічний хлопчик зірвався у прірву з 30-метрової висоти.