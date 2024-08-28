Філії №3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки присвоїли ім’я Всеволода Нестайка

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Всеволод Нестайко — один із найпопулярніших у світі дитячих письменників

Нещодавно за ініціативи кременчуцького молодіжного діяча Артема Ряси, трудового колективу бібліотеки та комісії з питань найменування об'єктів рішенням сесії Кременчуцької міськради ім’я класика української дитячої літератури Всеволода Нестайка присвоєно філії № 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

За матеріалами офіційного сайту Українського інституту національної пам’яті, Всеволод Нестайко — один із найпопулярніших у світі дитячих письменників. За 55 років літературної діяльності він написав понад 30 повістей, романів і збірок оповідань, частина яких увійшла до золотого фонду дитячої літератури України.

Свій творчий шлях Всеволод Нестайко починав в українському дитячому журналі «Барвінок», де друкувався разом з іншими класиками — Юрієм Яновським, Павлом Тичиною, Наталею Забілою, Оксаною Іваненко, Максимом Рильським.

У 1956 році побачила світ збірка оповідань письменника під назвою «Шурка і Шурко». А через два роки — казкова повість «У Країні Сонячних Зайчиків».

Найвідомішими книгами Всеволода Нестайка стали підліткова трилогія «Тореадори з Васюківки», казкова казки про Країну Сонячних Зайчиків», оповідання «Одиниця з обманом», «П’ятірка з хвостиком», «Загадка старого клоуна», «Чудеса в Гарбузянах» та багато інших.

У 1979-го році рішенням Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури трилогія «Тореадори з Васюківки» внесена до Особливого Почесного списку Г. Х. Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури.

Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року. Похований у Києві на Байковому кладовищі. На похорон сотні киян взяли із собою дзеркальця, щоб провести улюбленого письменника сонячними зайчиками.