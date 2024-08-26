Кременчужани знову чули серію вибухів

Сьогодні, 12:58 Переглядів: 1 004

26 серпня, близько 12.50, кременчужани чули серію вибухів, повідомляють очевидці. Попередньо, над містом бачили безпілотники.

Нагадаємо, що з ночі Росія атакує Україну дронами та ракетами. На Полтавщині поцілили у промисловий об'єкт — поранені п’ятеро. Зранку кременчужани також чули вибухи. Через це на Полтавщині застосували спочатку аварійні відключення електроенергії, а потім — погодинні. А Укрзалізниця ввела резервні тепловози. Міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку однією з найбільших — більше сотні ракет та близько сотні «шахедів».