У військовій частині Миргорода застрелився старший лейтенант

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 3 472 Коментарів: 1

У Миргороді застрелився старший лейтенант 831 бригади тактичної авіації Валерій Гончаров. Про це йдеться у матеріалі hromadske. За їх даними, подія сталася 7 грудня на території військової частини. Йому було 23 роки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Однак батьки військовослужбовця хочуть подати позов проти командування бригади, яке вони звинувачують у доведенні їхнього сина до самогубства. За словами мами, Тетяни Станіславівни, майже два роки Валерій працював без відпусток і без вихідних. Навіть на своїй орендованій квартирі міг переночувати не часто — служба не пускала.

«Він постійно жалівся мені, що не витримує такого навантаження, що мріє виспатися, мріє про вихідний, хоч про якесь особисте життя. Він вів три посади та через день його ставили у наряди. Я радила йому звернутися до начальства, попросити відпустку. ін звертався».

Валерій Гончаров залишив записку, у якій він написав про погрози, тиск і приниження з боку свого начальника.

За словами товариша Валерія, ім'я якого не вказане, фактично Валерій працював на трьох посадах. Він був інженером автомобільної та електрогазової служби. За розпорядженням командування він мав виконувати ще й обов’язки начальника цієї служби. Його призначили також начальником технічно-експлуатаційної частини.

«Обсяг роботи був дуже великий, він розрахований на декількох фахівців, а Валера повинен був тягнути все самотужки. Особливо складною ділянкою його роботи було освоєння коштів, які надходили з бюджету і від волонтерів, а також потрібно було брати участь у тендерах на платформі Prozorro. Для цього існує чітко визначена процедура. Але Валеру примушували діяти в режимі “бігом-бігом”, який був несумісний із процедурою. А це ж фінансова дисципліна», — говорить співрозмовник hromadske.

Командир бригади полковник Олександр Мостовий розповів, що обставини, які призвели до загибелі старшого лейтенанта, розслідуватиме спеціальна комісія Повітряного командування «Центр». За його словами, коли йому доповіли про інцидент у частині, він подумав, що це справа рук російської ДРГ. Стверджує: навіть припустити не міг, що старший лейтенант Гончаров може застрелитися. Полковник Мостовий зазначає, що командування цінувало Гончарова: він став старшим лейтенантом, отримав високі посади, його було нагороджено грамотою командування. Планувалося, що наступного року Валерій буде залучений до освоєння літаків F-16.

Начальник логістики бригади — заступник начальника військової частини підполковник Юрій Гарбуз — у розмові з hromadske назвав Валерія Гончарова емоційно врівноваженою людиною і запевнив, що може схарактеризувати його тільки позитивно.

«Я ту його передсмертну записку перечитував декілька разів. Чи в мене душі нема? Чи я теж не маю сина? Для мене самогубство Гончарова — загадка. Я знаю, що через цю записку батьки Гончарова можуть мене звинувачувати. Думаєте, я сам себе не звинувачував? Але що мені тепер робити? Теж застрелитися?»

За словами товаришів Валерія по службі, напередодні самогубства він поводився, як і зазвичай, розв’язував якісь поточні завдання. А потім вийшов на вулицю, ліг на землю у дворі військової частини та вистрілив собі в голову. Коли приїхала поліція, тіло ще не встигло закоцюбнути.

Паперовий варіант передсмертної записки Гончарова знайшли в його робочому кабінеті, коли збирали особисті речі військового. Поліція вилучила всі документи й усі комп’ютери старшого лейтенанта, щоб проаналізувати інформацію з них.

Батьки кремували тіло Валерія, урну з прахом зберігають удома.