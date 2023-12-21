На Полтавщині безвісти зник 33-річний Ігор Молодецький

Поліція закликає тих, кому відома інформація про зниклого, повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або 102
На Полтавщині безвісти зник 33-річний Ігор Геннадійович Молодецький. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Чоловік пішов з дому 18 грудня в невідомому напрямку й досі невідомо, де він.
Прикмети зниклого: зріст 185 см, худорлявої статури, темне волосся середньої довжини, очі сірі, має вуса та бороду, на правій нозі виразка «відкрита рана».
На момент зникнення був одягнений у темно-зелену зимову куртку зі світлим хутром, темно-сині джинси та чорні чоботи.
Поліція закликає тих, кому відома інформація про зниклого, повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або 102.
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