Вчора у Кременчуці горіла квартира у 9-поверхівці

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 150

Вогонь знищив електровимикач, а також закоптив стіни та стелю

Вчора, 20 грудня, о 6.42, на вулиці Великій набережній у Кременчуці, у квартирі на 8 поверсі 9-поверхівки сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На місце події приїхали рятувальники з 14 та 16 державних пожежно-рятувальних частин. Проте пожежу мешканцям вдалося загасити самостійно.

Вогонь знищив електровимикач, а також закоптив стіни та стелю.

Травмованих чи загиблих через пожежу немає.