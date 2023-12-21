Вчора у Кременчуці горіла квартира у 9-поверхівці

Вчора, 20 грудня, о 6.42, на вулиці Великій набережній у Кременчуці, у квартирі на 8 поверсі 9-поверхівки сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
На місце події приїхали рятувальники з 14 та 16 державних пожежно-рятувальних частин. Проте пожежу мешканцям вдалося загасити самостійно.
Вогонь знищив електровимикач, а також закоптив стіни та стелю.
Травмованих чи загиблих через пожежу немає.
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