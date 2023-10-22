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Опитування ТЪ: чи чекають кременчужани початку опалювального сезону

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 303

 

За результатами опитування, більшість містян вже мерзнуть та з нетерпінням чекають початку опалювального сезону

Днями мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що починається опалювальний сезон. Проте поки, що лише у лікарнях, далі на черзі дитячі садочки та школи й вже потім квартири.

Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та попитав у містян чи холодно вже у квартирах та, чи чекають кременчужани ввімкнення опалення у будинках.

За результатами опитування, більшість містян вже мерзнуть та з нетерпінням чекають початку опалювального сезону.

Детальніше відповіді людей дивіться у відео.

У Кременчуці починається опалювальний сезон, але поки лише у лікарнях
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Автор: Дарія Згура
Теги: опитування опалення
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