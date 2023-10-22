У Дмитрівській загальноосвітній школі відбувся набір юних баскетболістів

Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 міста Горішні Плавні цього року оголосила набір в наймолодшу вікову групу за напрямком “Баскетбол” для дітей Дмитрівського старостинського округу. До занять спортом долучилися понад 20 школярів села Дмитрівка.
Одразу після закінчення уроків, учні Дмитрівської загальноосвітньої школи мають змогу опанувати елементи нової для них гри, відпрацьовувати кидки, а також брати участь в естафетах, чим виховують командний дух та мають можливість демонструвати свою швидкість та кмітливість.
Попереду у юних спортсменів перші матчі та турніри, де їх очікують новий досвід та випробування.
Організація змістовного та корисного дозвілля для учнівської молоді не були б можливими без системної багаторічної роботи керівників та профільних фахівців Горішньоплавнівської міської ради, керівництва та педагогів і тренерів спортивної школи за участі соціально відповідального бізнесу, яким є найбільший роботодавець та бюджетоутворююча компанія в регіоні — гірничодобувні підприємства компанії Феррекспо спільно з Благодійним фондом Полтавського ГЗК, який з 2011 року реалізовує проєкти покращення матеріально технічної бази та розвитку й утримання об’єктів соціальної інфраструктури.
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