У Дмитрівській загальноосвітній школі відбувся набір юних баскетболістів

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 128 Партнерський проєкт

Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 міста Горішні Плавні цього року оголосила набір в наймолодшу вікову групу за напрямком “Баскетбол” для дітей Дмитрівського старостинського округу. До занять спортом долучилися понад 20 школярів села Дмитрівка.

– У сільській місцевості діти завжди відрізнялися гарною фізичною підготовкою та здібностями, тож створення умов для заняття спортом було лише питанням часу. За результатами перших тренувань мушу сказати, що діти дуже гарні. Якщо все буде добре і ми будемо не втрачати темпи, у горішньоплавнівської команди може бути гідний конкурент. Це мене дуже радує, – зазначив тренер ДЮСШ № 3 з баскетболу Іван Кравець.

Одразу після закінчення уроків, учні Дмитрівської загальноосвітньої школи мають змогу опанувати елементи нової для них гри, відпрацьовувати кидки, а також брати участь в естафетах, чим виховують командний дух та мають можливість демонструвати свою швидкість та кмітливість.

– Звісно нам трішки заважають тривоги й ми вимушені ховатися в бомбосховище, але для нас головне, що діти займаються улюбленою справою, покращують своє здоров’я і таким чином відволікаються від подій, які зараз відбуваються в Україні. Спорт приносить великий позитив і хто зна, можливо хлопці та дівчата повторять успіх нашого вихованця, Влада Семеріча, який зараз грає за контрактом за молодіжну баскетбольну команду «Монако» (U-21), – додав тренер.

Попереду у юних спортсменів перші матчі та турніри, де їх очікують новий досвід та випробування.

Організація змістовного та корисного дозвілля для учнівської молоді не були б можливими без системної багаторічної роботи керівників та профільних фахівців Горішньоплавнівської міської ради, керівництва та педагогів і тренерів спортивної школи за участі соціально відповідального бізнесу, яким є найбільший роботодавець та бюджетоутворююча компанія в регіоні — гірничодобувні підприємства компанії Феррекспо спільно з Благодійним фондом Полтавського ГЗК, який з 2011 року реалізовує проєкти покращення матеріально технічної бази та розвитку й утримання об’єктів соціальної інфраструктури.