Стоячи на колінах: Кременчуччина попрощалася з військовим Геннадієм Омельченком

19 жовтня на центральній площі Семенівки Кременчуцького району відбулася траурна церемонія прощання із військовослужбовцем Геннадієм Омельченком. Сержант резерву запасного взводу 33 запасної роти в/ч А 0216 помер під час лікування 8 жовтня в Одеській області.
Стоячи на колінах зустріли земляка військовослужбовці, представники влади, а також небайдужі жителі громади.
Геннадій Іванович Омельченко народився 17 березня 1973 року в с. Бакумівка. Закінчив Заїчинську школу. У 1990-х рр. проходив строкову службу в лавах ЗСУ.
Тривалий час працював водієм. У липні 2023 р. Геннадій Іванович приєднався до лав супротиву російському окупанту. Він був сержантом резерву запасного взводу 33 запасної роти військової частини А0216.
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