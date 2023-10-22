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Кременчук, Воїни світла

Стоячи на колінах: Кременчуччина попрощалася з військовим Геннадієм Омельченком

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 129

 

Вічна пам’ять померлому захиснику України

19 жовтня на центральній площі Семенівки Кременчуцького району відбулася траурна церемонія прощання із військовослужбовцем Геннадієм Омельченком. Сержант резерву запасного взводу 33 запасної роти в/ч А 0216 помер під час лікування 8 жовтня в Одеській області.

Стоячи на колінах зустріли земляка військовослужбовці, представники влади, а також небайдужі жителі громади.

 

- У цей важкий час приносимо щирі співчуття сім’ї та рідним Захисника, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай добрий, світлий спомин про померлого Воїна назавжди залишаться у пам’яті близьких, усіх хто знав його, любив та шанував. Невгамовний наш біль за Героїв, які поклали життя на вівтар свободи, - йдеться у повідомленні громади.

 

Геннадій Іванович Омельченко народився 17 березня 1973 року в с. Бакумівка. Закінчив Заїчинську школу. У 1990-х рр. проходив строкову службу в лавах ЗСУ.

Тривалий час працював водієм. У липні 2023 р. Геннадій Іванович приєднався до лав супротиву російському окупанту. Він був сержантом резерву запасного взводу 33 запасної роти військової частини А0216.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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