Ferrexpo допомогла Херсонщині ліквідувати наслідки окупації й теракту

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 153 Партнерський проєкт

Російська окупація Херсону та передмість, яка тривала до листопада 2022 року, принесла чимало лиха місцевим жителям. Після підриву ворогом Каховської ГЕС вони ще й потерпали від підтоплень території. Потому ж, коли вода зійшла, їм довелося споглядати пейзажі з купами сміття, відходами життєдіяльності й частками потрощених будівель. Тутешня комунальна техніка була пошкоджена й виведена з ладу агресором, тож певний час після підриву дамби взагалі не було можливості здійснювати господарську діяльність.

– Вся територія громади була захаращена… У нас була критична ситуація, – говорить Ігор Дудар, начальник Чорнобаївської сільської військової адміністрації.

На запит Чорнобаївської адміністрації до ліквідації наслідків трагедії долучилася гірнича компанія Ferrexpo. Компанія спрямувала понад 6 млн грн для виконання робіт із підсипки доріг, розчищення і поглиблення ставка, ліквідацію підтоплень, розбір завалів, складування і вивозу сміття, розчищення місцевого сміттєзвалища. Ці кошти дали змогу залучити людей та техніку: самоскиди, бульдозери, екскаватори та завантажувальні машини. Роботи виконувались підрядною організацією Ferrexpo - Одеським шляхобудівним управлінням із 20 липня по 1 жовтня 2023 року

– Ми маємо за правило намагатися допомагати всім, кому це необхідно. Після повномасштабного вторгнення завдяки спеціально створеному Гуманітарному фонду особливу увагу ми приділяємо гуманітарній підтримці військових, які мужньо боронять кордони нашої держави, а також населених пунктів, які найбільше потерпають від агресії ворога, – зазначає Юрій Химич, керівник проєктів і програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.

З моменту повномасштабного вторгнення компанія Ferrexpo разом зі своїм благодійним фондом спрямувала понад 800 млн грн громадам у 12 областях України, які найбільше постраждали від агресії Росії.