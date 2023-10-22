Ferrexpo допомогла Херсонщині ліквідувати наслідки окупації й теракту

На запит Чорнобаївської адміністрації до ліквідації наслідків підриву ворогом Каховської ГЕС долучилася гірнича компанія Ferrexpo
Російська окупація Херсону та передмість, яка тривала до листопада 2022 року, принесла чимало лиха місцевим жителям. Після підриву ворогом Каховської ГЕС вони ще й потерпали від підтоплень території. Потому ж, коли вода зійшла, їм довелося споглядати пейзажі з купами сміття, відходами життєдіяльності й частками потрощених будівель. Тутешня комунальна техніка була пошкоджена й виведена з ладу агресором, тож певний час після підриву дамби взагалі не було можливості здійснювати господарську діяльність.
На запит Чорнобаївської адміністрації до ліквідації наслідків трагедії долучилася гірнича компанія Ferrexpo. Компанія спрямувала понад 6 млн грн для виконання робіт із підсипки доріг, розчищення і поглиблення ставка, ліквідацію підтоплень, розбір завалів, складування і вивозу сміття, розчищення місцевого сміттєзвалища. Ці кошти дали змогу залучити людей та техніку: самоскиди, бульдозери, екскаватори та завантажувальні машини. Роботи виконувались підрядною організацією Ferrexpo - Одеським шляхобудівним управлінням із 20 липня по 1 жовтня 2023 року
З моменту повномасштабного вторгнення компанія Ferrexpo разом зі своїм благодійним фондом спрямувала понад 800 млн грн громадам у 12 областях України, які найбільше постраждали від агресії Росії.
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