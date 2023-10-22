Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС представив масштабну експозицію на виставці КомунТех-2023
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

Зупинилося серце військового Сергія Павленка, який працював на Крюківському вагонобудівному заводі

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 2 297

 

Вічна шана захиснику України

40-річний молодший сержант Сергій Павленко отримав тяжкі поранення на Донецькому напрямку. Про це повідомляє пресслужба Світловодської міської ради.

Сергій Павленко народився 5 січня 1983 року у Світловодську. Після закінчення школи №2 здобув освіту оператора комп’ютерного набору у Світловодському ПТУ №5. Згодом навчався в Дніпродзержинському спортивному технікумі. З 2002 по 2004 рік пройшов військову службу. Працював зварювальником на Крюківському вагонобудівному заводі, пізніше — у будівельній організації Бердянська.

З 2017 до 2020 рік служив за контрактом у Збройних Силах України. Обороняв східні території України під час початку російсько-української війни (АТО/ООС). З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій став на захист України. Під час бою на Донецькому напрямку Сергій Павленко отримав важке поранення, внаслідок якого наступної ночі серце захисника зупинилося у госпіталі.

У полеглого воїна залишилися мати, дружина, донька та сестра. Сергій був єдиним чоловіком у родині.

- Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами, підтримуємо вас у годину скорботи… Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати! Низько схиляємо голови перед мужністю Воїна", — йдеться в офіційному повідомленні на сайті Світловодської міської ради.    

Про дату, час та місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково.

4
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Світловодськ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх