Зупинилося серце військового Сергія Павленка, який працював на Крюківському вагонобудівному заводі

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40-річний молодший сержант Сергій Павленко отримав тяжкі поранення на Донецькому напрямку. Про це повідомляє пресслужба Світловодської міської ради.

Сергій Павленко народився 5 січня 1983 року у Світловодську. Після закінчення школи №2 здобув освіту оператора комп’ютерного набору у Світловодському ПТУ №5. Згодом навчався в Дніпродзержинському спортивному технікумі. З 2002 по 2004 рік пройшов військову службу. Працював зварювальником на Крюківському вагонобудівному заводі, пізніше — у будівельній організації Бердянська.

З 2017 до 2020 рік служив за контрактом у Збройних Силах України. Обороняв східні території України під час початку російсько-української війни (АТО/ООС). З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій став на захист України. Під час бою на Донецькому напрямку Сергій Павленко отримав важке поранення, внаслідок якого наступної ночі серце захисника зупинилося у госпіталі.

У полеглого воїна залишилися мати, дружина, донька та сестра. Сергій був єдиним чоловіком у родині.

- Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами, підтримуємо вас у годину скорботи… Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати! Низько схиляємо голови перед мужністю Воїна", — йдеться в офіційному повідомленні на сайті Світловодської міської ради.

Про дату, час та місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково.