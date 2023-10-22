За житловою субсидією можна звернутися у будь-який місяць року

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За житловою субсидією можна звернутися у будь-який місяць року. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Житлова субсидія призначається з місяця звернення й до дати закінчення опалювального сезону.

Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Крім того, у разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального або неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.