За житловою субсидією можна звернутися у будь-який місяць року. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Житлова субсидія призначається з місяця звернення й до дати закінчення опалювального сезону.
Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
Крім того, у разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального або неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.
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