У Кременчуці жінка стрибнула з мосту та не вижила

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 797 Коментарів: 1

Сьогодні, 22 жовтня, близько 12.00, у Кременчуці, з парапету мосту стрибнула жінка. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Жінку дістали з води, проте врятувати її не вдалося. Медики констатували її смерть.

Наразі поліцейські встановлюють особу померлої та з'ясовують обставини й причини події.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.