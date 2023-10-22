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У Кременчуці жінка стрибнула з мосту та не вижила

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 797 Коментарів: 1

 

Наразі поліцейські встановлюють особу померлої та з'ясовують обставини й причини події

Сьогодні, 22 жовтня, близько 12.00, у Кременчуці, з парапету мосту стрибнула жінка. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Жінку дістали з води, проте врятувати її не вдалося. Медики констатували її смерть.

Наразі поліцейські встановлюють особу померлої та з'ясовують обставини й причини події.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Автор: Дарія Згура
Теги: міст Крюківський міст стрибок
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Коментарі: 1

645
Andron777:
Сьогодні, 16:20

Пишуть шо сама стрибнула, а справу порушено по статті 115 (Умисне вбивство)


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