Як поїхати до своїх: скільки коштує поїздка до Європи

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Українців географічно порозкидало по всьому світу. Цьогоріч багато хто з кременчужан їде за кордон, аби обійнятися зі своїм близькими та трохи перепочити від постійних обстрілів. Хтось вперше стикається з поїздкою за межі України. Як дешевше та оптимальніше поїхати з Кременчука за кордон?

Довго, але без нервів: автобус

Практично до будь-якої країни ЄС можна дістатися автобусом приблизно за 50-100 євро залежно від відстані. Проте доведеться витримати довгу дорогу. Якщо плануєте їхати автобусом, запитайте у своїх родичів-знайомих, що мешкають за кордоном, які українські перевізники до них переважно їздять.

Кому підійде автобус

Ви їдете до країн-сусідок (Польща, Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина) або країн, до яких можна дістатися десь за добу, наприклад, Чехія, Болгарія, Естонія, Латвія, Австрія, частково Німеччина тощо.

Ви їдете далеко (Італія, Франція, Бельгія, Швейцарія тощо) і потрібно їхати автобусом два дні, але для вас це нічого: ви стійкі, як термінатор, і ваша спина не зламається у дорозі.

Ви везете родичам їхні речі, тому у вас досить великі валізи. До вартості автобусного квитка, як правило, включається багаж. А доплата за надмірні валізи незначна порівняно з літаком.Ви їдете за кордон вперше, ніколи не літали, боїтесь розгубитися за кордоном. Тож вам зручніше просто сісти в автобус та не думати, як знайти аеропорт та розібратися з транспортом у чужій країні. Краще нехай везуть, ніж нервувати.

На ваші дати виїзду літаки дуже дорогі: автобусом вийде набагато дешевше.

Ви плануєте зробити проміжну зупинку на Західній Україні чи у країні-сусідці: у вас є знайомі, у яких можна зупинитися чи можливість перепочити у готелі, перш ніж сідати на наступний автобус.

З Кременчука ми знайшли прямі автобуси до таких міст:



Кременчук-Варшава — від 2100 грн (є прямий рейс до аеропорту Фредеріка Шопена, 22-25 годин у дорозі).

Кременчук-Люблін — від 1850 грн, 18 годин

Кременчук-Краків — від 2300 грн (є рейс до аеропорту Краків Баліця).

Кременчук-Кишинів — від 2760 грн, 23 години

Кременчук-Гданськ — від 2650 грн, 29 годин

Кременчук-Кишинів — від 2765 грн, 16 годин

Кременчук-Бухарест — від 3500 грн 24 годин

Кременчук-Братислава — від 5000 грн, 33 годин

При цьому така ж поїздка, але з Києва, обійдеться набагато дешевше. Навіть з урахуванням поїздки Кременчук-Київ у 550 грн, все одно економія — 500-1000 грн порівняно з прямим рейсом з Кременчука:

Київ-Кишинів — від 1200 грн (різниця 1560 грн), 13 годин

Київ-Бухарест — від 2100 грн (різниця 1400 грн), 21 годин

Київ-Люблін — від 800 (різниця 1 тис.), 18 годин

Більш приємні ціни зі Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Одеси:



Львів-Варшава — від 365 грн, 10 годин

Львів-Краків — від 580 грн, 6 годин

Львів-Жешув — від 600 грн, 5 годин

Львів-Люблін — від 385 грн, 5 годин

Львів-Катовіце — від 700 грн, 10 годин

Івано-Франківськ-Будапешт (аеропорт) — від 1275 грн, 22 годин

Івано-Франківськ-Варшава — від 550 грн, 15 годин

Чернівці-Бухарест — від 1800 грн, 17 годин

Одеса-Кишинів — від 700 грн, 4,5 години

Одеса-Бухарест — від 1550 грн,14 годин

Це лише перевізники, яких ми знайшли на популярних платформах bosfor, bla bla car та інших. Час поїздки приблизний: одні перевізники можуть ставити 8 годин, інші на той самий маршрут 14. З західної України багато дрібних перевізників, які їдуть майже в усі куточки Європи, проте це може бути не великий автобус, а спринтер.



Автобуси з пересадкою

Не завжди є можливість напряму з Кременчука до Києва доїхати до потрібного вам міста автобусом (хоча з Західної України є дуже багато пропозицій). Автобусні компанії пропонують оформлювати єдиний квиток, що включає одразу два рейси. Наприклад, у квитку з Києва до Парижу зазначено, що є пересадка у Варшаві: потрібно 3 години почекати на автовокзалі на наступний рейс.

Іноді наступний автобус приїде вже за годину, іноді потрібно провести на автовокзалі пів дня чи навіть більше: це потрібно вивчати перед купівлею квитка. Номер автобуса, на який ви чекатимете, зазначений у квитку: потрібно лише знайти, з якої платформи він відправляється.

Скільки коштує поїздка автобусом до Європи

До таких країн як Чехія, Австрія, Болгарія можна дістатися з Києва за 2500–3000 грн. Якщо ви їдете до Німеччини, орієнтуйтесь на вартість квитка близько 100 євро. Наприклад, прямий рейс Кременчук-Гамбург коштує 4 тисячі гривень, Львів-Гамбург можна спіймати за 3300 гривень, однак з урахуванням вартості потягу до Львова загалом вийде близько 100 євро. Дешевше можна дістатись до Берліна: бачили пропозицію за 2300 гривень зі Львова та 2500 з Києва. Рейс з Києва до Парижу коштує 110 євро. До далекого Амстердаму чи Роттердаму можна доїхати автобусом також приблизно за 100 євро. Але їхати доведеться понад дві доби. До Мілану — майже 110 євро, до Венеції — 3500. Усі ці рейси з пересадкою, коли потрібно почекати на автовокзалі кілька годин.



Оптимально: поїздка потягом

Комфортніше доїхати до країни-сусіди чи прикордонного міста потягом, а далі пересісти на інший потяг/літак/автобус.

Київ-Хельм — 1300 грн (майже 15 год, квиток можна придбати лише у мобільному застосунку Укрзалізниці), далі можна пересісти на потяг до Варшави, якщо завчасно придбати квиток на польський рейс IC Chelm-Warszawa Wschodnia. Вартість — від 52 злотих (близько 500 грн). Тобто, загалом цей маршрут з Кременчука коштує від 2350 грн.

Київ-Перемишль — 1052 грн другий та 1500 грн перший клас (10,5 год, квиток лише у мобільному застосунку Укрзалізниці). Далі автобусом або потягом: до Кракова автобусом за 40 злотих (320 грн), Варшави — 70 злотих (650 грн). Тож загалом дорога до головних міст Польщі цим маршрутом — близько 2000 грн. Найближчий аеропорт — Жешув, автобусом 4 дол, у дорозі годину.

Кременчук-Львів — 300 грн плацкарт, 500 грн купе.

Кременчук-Івано-Франківськ — 330 грн плацкарт, 590 грн купе.

Кременчук-Чернівці — 350 грн плацкарт, 600 грн купе

Кременчук-Одеса — 600 грн купе, 1400 грн — люкс.

Вартість залізничних квитків може змінюватись залежно від дня тижня, але не значно.







Таким чином, комбінуючи поїздку потягом та автобусом до Варшави та інших польських міст з Кременчука, дорога коштуватиме:

до Варшави та інших польських міст (Люблін, Краків, Жешув) — від 700-900 грн.

до Кишинева — від 1300 грн (потяг до Одеси + автобус)

до Бухареста — від 2100 грн (потягом до Одеси + автобус)

до Будапешта — від 1600 грн (дорога до Франківська + автобус

Різниця порівняно з прямим автобусом з Кременчука по кожному маршруту десь 1400 грн. Тобто, краще для спини та кишені комбінувати потяг та автобус. Загалом, найлегша дорога — потягом до Одеси, а далі на Кишинів, бо не потрібно довго їхати автобусом (4,5 г). Однак з Кишинева практично немає таких дешевих літаків, як з Польщі чи Румунії. Також є сенс їхати потягом до Західної України, а там вже сідати в автобус до польських міст.

Про що не забути

Звертайте увагу на станцію прибуття, що зазначена у квитку. І в Києві, і у Львові кілька автостанцій. Перевірте, з якої у вас виїзд і як туди дістатися, аби не приїхати до невірної локації.

Наведені ціни можуть бути неактуальні на вашу дату. Квитки на автобуси коливаються у вартості: можуть бути на 1-1,5 тисячі гривень дорожче. Це залежить від багатьох чинників: у вихідні та п’ятницю квитки дорожчі, вони часто зростають ближче до дати виїзду. Крім того, ціни можуть змінитися через подорожчання пального.

Якщо комбінуєте потяг та автобус упевніться, що у вас достатньо часу на пересадку. Подивіться, як дістатися до автостанції з вокзалу, скільки часу на це піде.

Подивіться, як дістатися до автостанції з вокзалу, скільки часу на це піде. Обирайте комфортний автобус. Перевізники з невеликими бусами із західної України можуть пропонувати більше вибору різних міст Європи, однак подорож може бути важкою.

Окрім компаній, що офіційно продають квитки, у соцмережах знайдете безліч перевізників. У більшості вони відправляються з Західної України в усі куточки Європи.

Обережно з м’ясопродуктами: їх можуть просто забрати при перетину кордону, особливо з Польщею. Також не перебирайте з цигарками.

Швидко і недорого: літаком

Літак вбереже вашу спину від довгого сидіння в автобусі. Проте не факт, що загалом дорога видасться коротшою, ніж автобусом, адже треба враховувати час очікування рейсу. Проте загалом, така подорож легша, хоча доведеться орієнтуватися на місці.

Кому підійде літак?

Вам треба їхати далеко і ваша спина не готова до 2 діб в автобусі. Якщо можна розглянути поїздку автобусом до Естонії, прикордонних міст Німеччини, Литви, Латвії тощо, то для подорожі в більш віддалені країни краще обрати літак. Для подорожі до Швейцарії, Італії, Франції, Греції, Іспанії краще летіти, ніж витратити понад дві доби на автобусну подорож.

Ви вже літали, або не проти спробувати розібратися із тим, як це працює. Ви готові самостійно дістатися з автовокзалу до аеропорту в іншій країні, зможете орієнтуватися в аеропорту. Ви готові приділити час для планування своєї поїздки, можете користуватися Інтернетом або є хтось, хто вам із цим допоможе.

У вас не багато речей: в ідеалі, лише рюкзак за плечима, або ж ви готові доплатити додатково за більшу валізу. Оскільки дешевий економтариф на літак зазвичай включає лише ручну поклажу, за валізу потрібно додатково заплатити (часто це 10-40 євро). Виключення — чартерні рейси, які прямують до морських країн на кшталт Єгипту: там у квиток вже входить багаж у 20-23 кг.

Ви не берете з собою домашніх тварин (це потребує додаткового квитка та пакета документів).

Що дешевше: автобус чи літак?

Як не дивно, вартість дороги з перельотом може бути дешевша, ніж подорож автобусом. Адже у країн-сусідок багато аеропортів, звідки виконують рейси головні лоукостери Європи — Ryanair та Wizzair.

Наприклад, прямий автобус Київ-Гамбург коштує 4000 грн.

Але з Гданська (Польща) є авіарейси від 600 грн. А дістатися до Гданська можна прямим автобусом за 1700 грн. Тобто, загальні витрати — до 2400 грн. Це у два рази дешевше та швидше, ніж автобусом, проте більш стресово (можливі затримки на кордоні, треба думати, як доїхати в аеропорт).

Наприклад, вартість поїздки автобусом до Барселони коштує майже 6000 грн і займає понад дві доби. Тому краще розглянути варіанти подорожі літаком, які можуть бути вигіднішими з фінансової точки зору. Для прикладу, у липні з польського Катовіце літаком можна дістатися за 1450 грн. Плюс вартість дороги з Кременчука (потяг+автобус) — виходить від 2500 грн.

Куди недорого можна улетіти з країн-сусідок у липні?

В Польщі є багато аеропортів, з яких дуже приємні ціни на різні напрямки й квитки від 10 євро. Найзручнішими польськими аеропортами для нас є Люблін, Катовіце, Краків та Варшава. До них можна легко дістатися автобусом. Трохи далі розташовані Вроцлав та Гданськ — потрібно довше їхати автобусом. Приклади вартості квитків на липень:

З Жешува (знаходиться біля Перемишля) до Італії, Великобританії менше ніж за 1 тис. грн. Наприклад, дістатися до Риму за 800 грн. Також є бюджетні рейси у Бургас (Болгарія), Ейндховен (Нідерланди), Осло (Норвегія), Венеції, Задар (Хорватія). Виконуються рейси в Нью-Йорк (США).

З Любліна — Великобританія, Хорватія, Італія, до 1000, Ірландія, Болгарія, Норвегія, Іспанія до 2000. Є чартери до Чорногорії, Корфу в Греції, Барселони, Туреччини.

З Варшави — Швеція, Бельгія, Австрія, Норвегія, Британія, Італія — 500-900 грн. Латвія, Чехія, Франція, Данія, Нідерланди, Хорватія, Ірландія — до 1500 грн.

З Кракова — Австрія, Німеччина, Великобританія, Італія, Франція, Норвегія, Бельгія, Швеція — 500-1000 грн, Ірландія, Хорватія, Данія, Люксембург, Угорщина, Болгарія, Латвія, Греція — до 1500 грн.

З Катовіце — Норвегія, Німеччина, Італія, Ізраїль — 600-1000 грн, Чорногорія, Хорватія, Іспанія, Ірландія, Бельгія, Франція, Нідерланди, Греція — 1000–1500 грн.

З Вроцлава — Великобританія, Бельгія, Данія, Італія, Нідерланди, Швеція, Греція — 600–1000 грн, Ірландія, Хорватія, Норвегія, Іспанія, Франція, Люксембург, Німеччина — до 1500 грн.

З Гданська — Швеція, Норвегія, Великобританія, Німеччина, Данія, Франція, Нідерланди, Італія, Ірландія, Естонія, Латвія, Албанія — 400-1000 грн, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Бельгія, Кіпр — до 1500 грн.

Бюджетні вильоти є не лише з Польщі. Наприклад, зазвичай ціни з Румунії є вигідними.

З Бухареста в липні менше ніж за 1000 грн можна летіти до Болгарії, Італії, Литви, Латвії, Швеції, Великобританії, Бельгії, Австрії, Хорватії, Франції, Норвегії, Данії, Німеччини, Греції, Саудівської Аравії (ціни можуть змінюватися на момент публікації). До Мальти, Люксембургу, Кіпру, Ірландії можна дістатися від 1000 до 1500 грн.

З Будапешту в липні менше ніж за 1 тис. грн можна злетіти до Італії, Бельгії, Швейцарії, Великобританії, Німеччини, Саудівської Аравії та навіть Ізраїлю. Франція, Хорватія, Люксембург, Мальта, Греція, Іспанія, Ірландія — до 1500 грн.

З Братислави в липні можна долетіти до Хорватії, Італії, Великобританії, Бельгії за 500-800 грн.

З Кишинева ціни на перельоти дорожчі, оскільки там відсутні основні лоукостери. Зараз ціни десь від 2500–3000 грн на будь-які напрямки. До речі, англійською він зветься Chisinau — не лякайтесь, якщо побачите цю назву у квитку. Серед напрямів, куди можна відправитися з Кишинева — Ізраїль, Туреччина, Стамбул, Відень, Париж, Амстердам, Рим, Лісабон.





Дорога на курорти: Єгипет, Туреччина

До курортів Єгипту літають чартери з різних країн-сусідок. Придбати квитки можна у турагентств та агентів, що працюють на цьому напрямі. Наприклад, за 3500-4000 тис. грн можна улетіти до Шарму з Жешува чи Катовіце.

Туреччина. Літаком до Стамбулу або Анталії можна дістатися з Польщі, Бухаресту, Кишиневу, Будапешту. Вартість — від 3000 грн. Чартери до Анталії літають з Жешува, Катовіце — можна піймати квиток від 2 тис. грн. Також є регулярні автобуси до Стамбулу з Одеси (21-24 г у дорозі), вартість близько 3 тис. грн.

Як знайти дешевий квиток на літак?

Квитки зручно шукати на SkyScanner. Спочатку дізнайтесь, які найближчі аеропорти є біля міста, де проживають ваші родичі. Потім на SkyScanner перевірте, з яких сусідніх країн можна долетіти туди дешевше. Наприклад, якщо ми шукаємо рейс до Парижа, оберемо країну вильоту — Польщу, а потім виберемо Париж як пункт призначення. Ви можете вказати конкретну дату вильоту, якщо обмежені у відпустці. Якщо дата вильоту не грає особливої ролі, краще вказати у пошуку «за весь місяць». Так ви зможете побачити, у які дати найдешевші вильоти.

В результаті отримуємо список польських аеропортів та вартість квитків до Парижа з кожного з них. Далі вивчайте, де найкраща цінова пропозиція або найзручніша дата вильоту. Наприклад, у нашому випадку з Познані до Парижа можна полетіти за близько 700 грн, а з Варшави — за 1500. Краще обрати Варшаву, бо дістатися до неї автобусом вийде швидше та дешевше.

Так само досліджуйте вартість перельоту з Угорщини, Румунії, Молдови, аби знайти кращий варіант. Коли знайшли те, що вам підходить, купуємо квиток. Краще це зробити на сайті авіакомпанії. Так у вас більше опцій, ніж при купівлі квитка через посередника. Можна докупити згодом багаж за потреби чи інші опції. Наприклад, на сайті Wizz Ai можна доплатити 10 євро за квиток, аби скасувати свою поїздку у будь-який час та не втратити гроші. Вони повернуться вам на рахунок до електронного кабінету і їх можна витратити на іншу подорож протягом 3 місяців.

Квитки потрібно бронювати заздалегідь, чим ближче до дати вильоту, тим вони дорожчі. Не забувайте, що літо — гарячий сезон, і липень та серпень завжди були найбільш дорогими місяцями, коли ціни на перельоти значно зростають.

Ціни постійно змінюються, вони можуть швидко підвищитися, тому якщо знайшли потрібний варіант, одразу його бронюйте. Вже за 10 хвилин ви можете побачити, як вартість значно зросла.

Є можливість комбінувати подорожі: наприклад, виліт до країн ЄС з Бухареста, а зворотня дорога через Краків, бо так вартість квитків оптимальна.



Також варто врахувати особливість транспорту у самій країні прибуття. Наприклад, по Німеччині зараз можна легко пересуватися з проїзним на місяць за 49 євро у регіональних поїздах (зазвичай його вигідно придбати, навіть якщо приїхали на 1-2 тижні). Тобто, якщо вам потрібно до Дортмунда, але вам дешевше та зручніше дістатися до Дюссельдорфа, купуйте дешевший квиток. Ви просто сядете по прильоту на німецький потяг та швидко дістанетесь до місця призначення. Проїзний краще купувати заздалегідь онлайн з допомогою знайомих з Німеччини. Дивитись розклад по Німеччині можна в застосунку німецької залізниці.

Автобус до аеропорту

Одночасно з пошуком квитків на літак підшукуйте варіант, як з Кременчука дістанетесь до аеропорту. Деякі автобуси з України приїжджають прямо до аеропорту вильоту: до Варшави, Кракова, Бухареста, Кишинева є такі рейси. У цьому випадку вам не потрібно думати, як дістатися з автостанції до аеропорту у чужій країні. Якщо автобус доставить вас на автовокзал, треба заздалегідь погуглити, як дістатися до аеропорту самостійно.

Найнебезпечніше те, що ніхто не знає, скільки часу займе проходження митниці при перетині кордону. Аби орієнтуватися, ви можете пошукати конкретний пункт пропуску у телеграм-чатах: зазвичай люди діляться інформацією. Чи запитати у перевізника. Вам потрібно мати достатньо часу між прибуттям автобуса та вильотом, щоб не запізнитися на літак, якщо стояти доведеться довше. Можна навіть виїхати на добу раніше і просто провести ніч у місті вильоту. Якщо автобус прибуває ввечері, а у вас ранковий виліт, у вас є два варіанти: або відразу їхати до аеропорту і ночувати там, або зупинитися в готелі неподалік від аеропорту або чи вокзалу. Ночівля у хостелі десь від 15 євро у середньому на людину.

Погугліть відстань між автостанцією, до якої прибуває автобус, та аеропортом вильоту. Подивіться, чим можна дістатись до аеропорту та скільки часу на це потрібно. На невелику відстань можна взяти такі: Убер та інші онлайн застосунки працюють у багатьох країнах.

Про що пам’ятати

Не забудьте, що як правило, за 24-48 годин перед вильотом вам потрібно зареєструватися на рейс онлайн. В аеропорту реєстрація часто платна — дивіться умови конкретної авіакомпанії. Для цього достатньо просто зайти у застосунок авіакомпанії та за пару хвилин пройти онлайн реєстрацію, аби отримати посадковий квиток. На ньому буде QR-код. Краще роздрукуйте. З телефона також можна показувати, але ніхто не застрахований, що мобільний не розрядиться у найбільш відповідальний момент.

Пам’ятайте, що у ручну поклажу не можна брати рідини понад 100 мл. Так, навіть якщо у великій пляшці шампуню залишилась крапля, у вас її відберуть. Усі баночки та тюбики мають бути строго до 100 мл. При поверненні з Європи у ручній поклажі уникайте м’яких сирів, таких як брі або камамбер, паштетів, консервованих продуктів — їх можуть вилучити під час контролю в аеропорту (чомусь вважають, що це як рідина). Такі продукти можна покласти у валізу, яку здають на стійці реєстрації (звісно, якщо у вас є багаж).

Зазвичай, дозволена вага ручної поклажі складає 8-10 кг, залежно від авіаперевізника. Проте, рюкзаки рідко зважують в аеропорту. Частіше їх просто оглядають візуально. Якщо ручна поклажа видається працівникам надмірно об'ємною, вас можуть попросити покласти її у спеціальну рамку, аби перевірити розмір. Це може трапитися вже перед входом на посадку. Проте такі випадки рідкість: зазвичай рюкзак «з лінійкою» ніхто не вимірює. Більше уваги приділяється розміру валіз на колесах.

В аеропорту вам потрібно бути щонайменше за 2,5-3 години до вильоту. Якщо у вас немає багажу, і ви вже зареєструвалися онлайн (у вас є посадковий талон з QR-кодом, так званий Boarding pass), вам не потрібно стояти в черзі на реєстрацію, де всі здають валізи. Ви можете відразу йти на проходження контролю.

Не забудьте обміняти гроші заздалегідь. Придбайте невелику суму злотих чи румунських лей, чи форинтів, залежно від «проміжної» країни. Вони знадобляться на проїзд, такси, туалет, воду та інше.

Перевірте ваш тариф мобільного оператора: чи у вас буде роумінг в ЕС. Є тарифи, які по Європі працюють майже як в Україні (дають доволі велику кількість Гб без додаткової оплати). Якщо у вас є такий тариф, то за кордоном роумінг під'єднатися без доплат.

Беріть все, щоб почувати себе у дорозі комфортно. І навіть влітку беріть плед чи кофтинку: і в автобусах, і у літаках кондиціонери, тож може бути холодно.





