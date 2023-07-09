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10 липня у Кременчуці лунатиме музика Сергія Горюновича

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 167

 

Запрошують усіх поціновувачів музичної творчості кременчуцького композитора. Також виступатимуть і артисти з Чехії, Харкова та Полтави

10 липня у Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Коцюбинського, 4) о 15.00 відбудеться презентація Музичного проєкту «Міський сад» місцевого композитора Сергія Горюновича.

Ведучий заходу — Володимир Скляр.

У програмі:

  • музичні поеми присвячені м.Кременчуку — «Міський сад», «Кафедральний Собор» за графічними творами Оксани Бойко;
  • прем'єра музичної поеми «Привид Іларії»;
  • «Valse française» третя частина проєкту «Buonaparte», ведучий Володимир Тягун;
  • прем'єра композиції «Без надії сподіваюсь»;
  • імпровізації по картинах художника Ігоря Носова;
  • твори присвячені славетним українцям та нашим героїчним захисникам.

У заході візьмуть участь:

  • Юлія Зеленіна;
  • Сергій Томаш;
  • Олена Кравченко;
  • Володимир Громов.

Гості проєкту:

  • Ірина Бессарабова (Полтава);
  • Група «Audiorain» (Харків);
  • Britney Heald (Чехія).

Відео та звукорежисер — Олена Горюнович.

Організатори: Громадська організація Art-club «DU TALON».

За підтримки:

  • Національна Спілка композиторів України;
  • Національна Всеукраїнська Музична Спілка;
  • Асоціація естрадних та джазових оркестрів України;
  • Управління культури і туризму;
  • Кременчуцька міська художня галерея;
  • Кременчуцьке міське товариство філателістів.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Сергій Горюнович концерт галерея Оксана Бойко Володимир Скляр Art-club «DU TALON» Кременчуцька міська художня галерея анонс
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