10 липня у Кременчуці лунатиме музика Сергія Горюновича

Запрошують усіх поціновувачів музичної творчості кременчуцького композитора. Також виступатимуть і артисти з Чехії, Харкова та Полтави
10 липня у Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Коцюбинського, 4) о 15.00 відбудеться презентація Музичного проєкту «Міський сад» місцевого композитора Сергія Горюновича.
Ведучий заходу — Володимир Скляр.
У програмі:
- музичні поеми присвячені м.Кременчуку — «Міський сад», «Кафедральний Собор» за графічними творами Оксани Бойко;
- прем'єра музичної поеми «Привид Іларії»;
- «Valse française» третя частина проєкту «Buonaparte», ведучий Володимир Тягун;
- прем'єра композиції «Без надії сподіваюсь»;
- імпровізації по картинах художника Ігоря Носова;
- твори присвячені славетним українцям та нашим героїчним захисникам.
У заході візьмуть участь:
- Юлія Зеленіна;
- Сергій Томаш;
- Олена Кравченко;
- Володимир Громов.
Гості проєкту:
- Ірина Бессарабова (Полтава);
- Група «Audiorain» (Харків);
- Britney Heald (Чехія).
Відео та звукорежисер — Олена Горюнович.
Організатори: Громадська організація Art-club «DU TALON».
За підтримки:
- Національна Спілка композиторів України;
- Національна Всеукраїнська Музична Спілка;
- Асоціація естрадних та джазових оркестрів України;
- Управління культури і туризму;
- Кременчуцька міська художня галерея;
- Кременчуцьке міське товариство філателістів.
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