ДТП та домашнє насилля: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 4 рази виїжджали на виклики:

у Кременчуці двічі спалахнули пожежі — у пров. Рівненському та на вул. Вадима Пугачова;

також на вул. Академіка Герасимовича у Кременчуці довелось деблокувати постраждалого у ДТП;

у Глобиному допомогли медикам потрапити до квартири чоловіка, який сам не відчиняв.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 580 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 171 мало ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 8 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали 2 водіїв, які перебували за кермом напідпитку. За що ті отримав адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Також склали 8 адмінпротоколів за домашнє насильство.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 450 транспортних засобів та 877 осіб.