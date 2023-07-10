Відпочили: один кременчужанин пиронув іншого ножем

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 283

8 липня, близько 23.00, на вулиці Володимира Вернадського кременчужанин вдарив ножем іншого. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Прибувши на місце події та поспілкувавшись з очевидцями, патрульні встановили, що під час відпочинку між чоловіками стався конфлікт. У результаті один з учасників сварки отримав ножове поранення та був госпіталізований.

Під час відпрацювання виклику патрульні затримали чоловіка, який підпадав під орієнтування та на якого вказали очевидці.

Оскільки в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, які передбачені ч. 2 ст. 125 ККУ, на місце події патрульні викликали слідчих.