З 1 липня для кременчужан дорожчають водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на воду для 34 водоканалів. У цьому переліку також є КП «Кременчукводоканал», який здійснює водопостачання і водовідведення у нашому місті.
Для Кременчука підвищення тарифів відбуватиметься одноразово – з 1 липня 2023 року. Тож з 1 липня для кременчужан тариф з водопостачання підвищиться на 36%, а з водовідведення (каналізації) – на 23%. Загалом підвищення складе 9,36 грн/м3 (вартість 1 м3 водопостачання та водовідведення). Таке коригування тарифу забезпечить стабільну роботу водоканалу та наявність води у крані належної якості.
За розрахунками комісії, платіжка для середньостатистичної сім’ї (2–3 особи) приблизно збільшиться на 60 грн.
Наразі постанови НКРЕКП у відкритому доступі немає, тож якими будуть нові тарифи, невідомо. Однак раніше НКРЕКП планувала затвердити для КП «Кременчукводоканал» наступні тарифи:
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Нинішній тариф (водопостачання/водовідведення)
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Тариф з 1 січня до 30 червня 2023 року (водопостачання/водовідведення)
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Тариф з 1 липня 2023 року(водопостачання/водовідведення)
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14,30/17,50 грн за 1 куб. метр (без ПДВ)
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14,33/17,15 грн за 1 куб. метр (без ПДВ)
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15,97/17,44 грн за 1 куб. метр (без ПДВ)
Зростання тарифу зумовлене:
Також на зміні тарифів позначалися такі чинники: зменшення обсягів послуг через скорочення попиту (через воєнні дії багато людей залишили свої домівки, відбулась релокація бізнесу), стрімке підвищення цін на пальне, непередбачувані витрати на ремонтні роботи з усунення руйнувань інфраструктури.
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