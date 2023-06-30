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З 1 липня для кременчужан дорожчають водопостачання та водовідведення

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 173

 

НКРЕКП запевняє, що платіжка для середньостатистичної сім’ї приблизно збільшиться на 60 грн

З 1 липня для кременчужан дорожчають водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на воду для 34 водоканалів. У цьому переліку також є КП «Кременчукводоканал», який здійснює водопостачання і водовідведення у нашому місті.

Для Кременчука підвищення тарифів відбуватиметься одноразово – з 1 липня 2023 року. Тож з 1 липня для кременчужан тариф з водопостачання підвищиться на 36%, а з водовідведення (каналізації) – на 23%. Загалом підвищення складе 9,36 грн/м3 (вартість 1 м3 водопостачання та водовідведення). Таке коригування тарифу забезпечить стабільну роботу водоканалу та наявність води у крані належної якості.

За розрахунками комісії, платіжка для середньостатистичної сім’ї (2–3 особи) приблизно збільшиться на 60 грн.

Наразі постанови НКРЕКП у відкритому доступі немає, тож якими будуть нові тарифи, невідомо. Однак раніше НКРЕКП планувала затвердити для КП «Кременчукводоканал» наступні тарифи:

Нинішній тариф (водопостачання/водовідведення)

Тариф з 1 січня до 30 червня 2023 року (водопостачання/водовідведення)

Тариф з 1 липня 2023 року(водопостачання/водовідведення)

14,30/17,50 грн за 1 куб. метр (без ПДВ)

14,33/17,15 грн за 1 куб. метр (без ПДВ)

15,97/17,44 грн за 1 куб. метр (без ПДВ)

Зростання тарифу зумовлене:

  • збільшенням витрат на електричну енергію в середньому на 14%;
  • підвищенням оплати праці робітникам водоканалів на 13%;
  • зростанням обсягів закупівлі реагентів на 88%, зобов’язань ліцензіатів за кредитами – 60%;
  • крім того, враховано компенсацію вартості електричної енергії з початку 2023 року.

Також на зміні тарифів позначалися такі чинники: зменшення обсягів послуг через скорочення попиту (через воєнні дії багато людей залишили свої домівки, відбулась релокація бізнесу), стрімке підвищення цін на пальне, непередбачувані витрати на ремонтні роботи з усунення руйнувань інфраструктури.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Кременчукводоканал тарифи водопостачання водовідведення
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