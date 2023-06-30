Батько і син з Полтавщини разом захищають Україну

Володимир «Сенсей» і його син Максим «Марвел» служать в одному підрозділі Полтавської бригади Сил тероборони ЗСУ, знищують ворожі дрони антидроновою рушницею. Про це повідомляє пресслужба Сил територіальної оборони ЗСУ.
До широкомасштабного російського вторгнення Володимир працював вчителем на Лубенщині, став заслуженим педагогом I категорії. Максим служить з ним, а молодший син у Нацгвардії — вся родина виборює перемогу України.
Навіть на війні «Марвел» шукає позитивні моменти.
Володимир детально вивчає історію героїчної боротьби українського народу за державність, українську культуру.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!