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Батько і син з Полтавщини разом захищають Україну

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 311

 

Вони знищують ворожі дрони антидроновою рушницею

Володимир «Сенсей» і його син Максим «Марвел» служать в одному підрозділі Полтавської бригади Сил тероборони ЗСУ, знищують ворожі дрони антидроновою рушницею. Про це повідомляє пресслужба Сил територіальної оборони ЗСУ. 

До широкомасштабного російського вторгнення Володимир працював вчителем на Лубенщині, став заслуженим педагогом I категорії. Максим служить з ним, а молодший син у Нацгвардії — вся родина виборює перемогу України.

Навіть на війні «Марвел» шукає позитивні моменти.

- Сидимо ми з батьком на чергуванні в посадці, ранок, з однієї сторони гупає, з іншої – свистить, і тут яскраво вривається спів солов’я. Це і є той позитив в деталях, який потрібно помічати, — каже він.

Володимир детально вивчає історію героїчної боротьби українського народу за державність, українську культуру.

- Боротися потрібно за своє і пропагандувати своє, — наголошує боєць.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна територіальна оборона ТрО
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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