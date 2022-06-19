На варті здоров'я 24/7: гуру кременчуцької медицини привітали колег з Днем медика

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 408

Також вони розповіли, як їх медзаклади працюють в умовах війни та справляються з викликами воєнного часу

Зараз, у цей непростий для України час, на передовій не лише українські військові, а й медики – вони рятують поранених, надають людям медичну допомогу навіть під час повітряних тривог і стоять на варті здоров'я 24/7. Наприклад, хірург з лікарні «Правобережна» працює головним бойовим медиком на фронті.

Напередодні професійного свята – Дня медика, який в Україні відзначають 19 червня, «ТелеграфЪ» поспілкувалися з гуру кременчуцької медицини – очільниками медзакладів міста та їхніми заступниками. Ми запитали про роботу їхніх закладів в умовах війни, про те, як вони справляються з викликами воєнного часу. У багатьох з них вже працюють переселенці, доповнивши команди кременчуцьких янголів у білих халатах.

Що саме бажали очільники лікарень своїм колегам на День медика, дивіться у відео ТЪ. А наша редакція у свою чергу приєднується до побажань :)