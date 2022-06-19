Париж, «Щедрик» та кузина: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Цей атмосферний роман молодого британського письменника Алекса Джорджа розповідає про один день із життя чотирьох парижан восени 1927 року. Перед читачем постають віддана служниця, вірменський біженець-лялькар, талановитий закоханий художник і популярний журналіст. Примхлива доля зводить їх між собою, а ще з Марселем Прустом і Морісом Равелем, Гертрудою Стайн, Жозефіною Бейкер та Ернестом Гемінгвеєм. Та блиск зірок тодішнього Парижу геть затьмарений драматизмом «звичайних» людських доль, бо кожна з них сповнена таких утрат, що заслуговує на окрему розповідь.

Наприкінці ХХ століття в США, в будинку для літніх людей, помирає дивний пацієнт з прізвищем, яке американцям важко вимовити – Леонтович. Хто ця людина? Він називав себе братом відомого українського композитора – справжнього автора різдвяної пісні, відомої в світі під назвою Carol of the Bells. Чому авторство цієї чудової мелодії приписують іншій людині? Вперше твір, який називається «Щедрик», написаний українським композитором Миколою Леонтовичем, був виконаний у 1916 році в Києві, а у 1921 році Леотовича вбили чекісти у будинку його батька за загадкових обставин. Авторка цього роману запрошує читача дізнатися правду про знамениту мелодію і висуває свою версію загадкового вбивства геніального українського композитора.