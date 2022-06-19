Як Кременчук пережив четвертий обстріл рашистами

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Звіт для Кременчуцької ОТГ про 115 день повномасштабного наступу росії

Вчора вранці, 18 червня, рашисти вчетверте завдали удару по промисловій інфраструктурі Кременчука. 8 ракет влучили в НПЗ та ТЕЦ, які вже були зруйновані під час попередніх атак і не працювали. Ніхто з людей не постраждав. Також вчора ракетами було обстріляно промислові об’єкти в сусідніх Дніпропетровській та Харківській областях.

Міський голова Кременчуцької мської ОТГ Віталій Малецький розповів, як минула 115 доба повномасштабного вторгнення росії для Кременчуцької територіальної громади.

Протягом минулої доби до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулося 6 осіб, усі були розселені. Всього з початку війни до цього Центру звернулися 14079 осіб.

Від початку війни кременчужанами надано 1189 приватних жител для безоплатного розміщення 3696 внутрішньо переміщених осіб.

У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на ранок 19 червня зареєстровано 24864 особи.

Вчора внутрішньо переміщеним особам видано 420 продуктових наборів. Всього видано 26239 продуктових наборів.

Для отримання допомоги звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21). За весь час на гарячу лінію звернулося 28522 осіб, за попередню добу - 207 осіб.

За минулу добу в Кременчуці народилося п’ятеро немовлят.

Чотири постраждалі від війни цивільні особи прибули на лікування в заклади охорони здоров'я міста. Всього у медичних закладах Кременчука перебувають на лікуванні 23 цивільні особи, які постраждали від війни (троє на лікуванні в денному стаціонарі та 20 - на стаціонарі з цілодобовим перебуванням).

Правоохоронці продовжують посилене патрулювання вулиць міста. Інформації про тяжкі злочини на території громади не надходило.

Зранку на маршрути Кременчука виїхали 32 тролейбуси, 4 комунальні автобуси та 69 автобусів приватних перевізників.

Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі: