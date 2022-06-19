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Як Кременчук пережив четвертий обстріл рашистами

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 532

 Звіт для Кременчуцької ОТГ про 115 день повномасштабного наступу росії

Вчора вранці, 18 червня, рашисти вчетверте завдали удару по промисловій інфраструктурі Кременчука. 8 ракет влучили в НПЗ та ТЕЦ, які вже були зруйновані під час попередніх атак і не працювали. Ніхто з людей не постраждав. Також вчора ракетами було обстріляно промислові об’єкти в сусідніх Дніпропетровській та Харківській областях.

8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури Кременука

Міський голова Кременчуцької мської ОТГ Віталій Малецький розповів, як минула 115 доба повномасштабного вторгнення росії для Кременчуцької територіальної громади.

Протягом минулої доби до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулося 6 осіб, усі були розселені. Всього з початку війни до цього Центру звернулися 14079 осіб.

Від початку війни кременчужанами надано 1189 приватних жител для безоплатного розміщення 3696 внутрішньо переміщених осіб.

У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на ранок 19 червня зареєстровано 24864 особи.

Вчора внутрішньо переміщеним особам видано 420 продуктових наборів. Всього видано 26239 продуктових наборів.

Для отримання допомоги звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21). За весь час на гарячу лінію звернулося 28522 осіб, за попередню добу - 207 осіб.

За минулу добу в Кременчуці народилося п’ятеро немовлят.
Чотири постраждалі від війни цивільні особи прибули на лікування в заклади охорони здоров'я міста. Всього у медичних закладах Кременчука перебувають на лікуванні 23 цивільні особи, які постраждали від війни (троє на лікуванні в денному стаціонарі та 20 - на стаціонарі з цілодобовим перебуванням).

Правоохоронці продовжують посилене патрулювання вулиць міста. Інформації про тяжкі злочини на території громади не надходило.

Зранку на маршрути Кременчука виїхали 32 тролейбуси, 4 комунальні автобуси та 69 автобусів приватних перевізників.

Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі:

  • Працівники КП «Благоустрій Кременчука» виконували прибирання на вулицях міста, проводили видалення аварійних дерев, покіс, працювали у парках та скверах міста.
  • Працівники «Кременчукводоканалу» забезпечували нормальне функціонування водогону та каналізаційної системи, виконували ремонтні та профілактичні роботи на мережах. Лабораторія підприємства контролює відповідність питної води санітарним нормам.
  • КАТП-1628 здійснювало вивіз сміття з приватного сектора та житлових кварталів, проводило прибирання вулиць, у тому числі з використанням автопилососу, чистило ливнівки.
  • КП «ШРБУ» продовжує ремонт автошляхів, у тому числі з використанням фрези та асфальтоукладальника. Проводиться оновлення дорожньої розмітки. Виконуються інші роботи з утримання дорожньої інфраструктури.
  • КП «Теплоенерго» проводить підготовку до опалювального сезону, виконує профілактичні роботи на тепломережах, ремонти теплових камер, інші роботи.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Кременчук
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