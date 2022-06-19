Казахстан запропонував усім країнам світу відмовитися від ядерної зброї

Казахстан закликав країни світу розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року. Про це заявив віце-прем'єр - глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді.
Глава МЗС Казахстану зробив цю заяву напередодні зустрічі держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї (ДЗЯЗ), яка відбудеться наступного тижня у Відні.
За словами міністра, практичний внесок Казахстану в ядерне роззброєння "дає моральне право й надалі закликати народи та уряди подвоїти зусилля по позбавленню нашої планети від загрози ядерного самознищення на основі зміцнення взаємної довіри".
Перша зустріч держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї відбудеться у Відні 21-23 червня.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер