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Казахстан запропонував усім країнам світу відмовитися від ядерної зброї

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 64

 

Казахстан закликав країни світу розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року. Про це заявив віце-прем'єр - глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді.

Глава МЗС Казахстану зробив цю заяву напередодні зустрічі держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї (ДЗЯЗ), яка відбудеться наступного тижня у Відні.

За словами міністра, практичний внесок Казахстану в ядерне роззброєння "дає моральне право й надалі закликати народи та уряди подвоїти зусилля по позбавленню нашої планети від загрози ядерного самознищення на основі зміцнення взаємної довіри".

- Казахстан номінував свою кандидатуру на позицію заступника голови першої зустрічі ДЗЯЗ у 2022 році та голови третьої зустрічі на період 2024-2026 років, - сказав глава МЗС.

Перша зустріч держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї відбудеться у Відні 21-23 червня.

- Ми закликаємо всі держави, включаючи ядерні держави, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року, до столітнього ювілею ООН. Пропозиції та домовленості про досягнення цієї мети могли б бути зображені в підсумкових документах як першої конференції ДЗЯЗ, так і оглядової конференції ДНЯЗ. Вважаємо за необхідне приступити до практичної роботи в цьому напрямку, - сказав Тлеуберді.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Казахстан ядерна зброя
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