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У важкому бою Сергій Радченко поступився Артуру Шпильці

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 882

  

Спортсмени знову зішлися у двобої, проте цього разу мірялися силами у шахах та ММА

Вчора ввечері, 18 червня у Польщі у головній події шоу зійшлися екс-суперники з боксерського рингу поляк Артур Шпілька та українець Сергій Радченко. Для поляка це був дебют в ММА, а для українського боксера з Кременчука - можливість розказати світу про російсько-українську війну, яка триває 8 років, а особливо останні три місяці повномасштабного наступу росії.

 

Сергій поєднував тренуванням з наданням допомоги вимушеним переселенцям, які знайшли прихисток у Кременчуці. Разом з однодумцями команди «Ми поряд» оперативно організував пункт прийому та видачі гуманітарної допомоги. А територія клубу «Прем'єр», де розташований боксерський зал «Rocky Boxing Club», що тільки відкрився, стала гуртожитком для переселенців.

«Вы там держитесь, грохнут нациков и все будет хорошо»: Радченко шокований реакцією російських боксерів на війну в Україні

Напередодні бою Сергій та Артур зіграли дві партії у шахи з контролем часу 10+10.

 

Першу партію виграв Артур, бо наш боксер прострочив час. У другому Сергій взяв реванш. 1:1.

 

Наступного дня, 18 червня, Кременчук обстріляли рашисти - 6 ракет прилетіло на Кременчуцький НПЗ та дві на ТЕЦ, які давно вже не працювали. Сергій звернувся своїх підписників у соцмережах, що російські війська обстріляли його рідне місто. 

8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури Кременчука
 

Сам поєдинок відбувся у ввечері. Бій почався з агресивних атак поляка, який за добу до бою виявився майже на 10 кг важчим за суперника. Радченко перечекав стартовий натиск Шпільки, після чого і сам відзначився вдалими атаками, змусивши опонента клінчувати. Бійці опинилися в партері, а Сергій навіть спробував накинути гільйотину - поляк вийшов із захоплення, після чого домінував в октагоні, розбиваючи суперника з маунта.

У 2 раунді перевага Шпільки була вже й у стійці, оскільки Сергій втомився і сповільнився. Кременчужанин знову спробував провести гільйотину, проте знову втратив позицію, після чого Шпілька добив його з маунта.

Рефері зупинив бій у 2-му раунді, коли Шпілька завдавав ударів по голові Радченка в партері. ТКО 2.

Нагадаємо, що у березні 2020 року Сергій Радченко зазнав несправедливої ​​поразки в бою зі Шпількою. Наш боксер двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу поляку.

Chce rewanzu ze Szpilka!: боксер Сергій Радченко вимагає від Артура Шпільки реваншу
Сергій Радченко двічі відправив Шпильку в нокдаун, але програв по очка
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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс ММА Сергій Радченко
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