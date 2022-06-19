У важкому бою Сергій Радченко поступився Артуру Шпильці

Вчора ввечері, 18 червня у Польщі у головній події шоу зійшлися екс-суперники з боксерського рингу поляк Артур Шпілька та українець Сергій Радченко. Для поляка це був дебют в ММА, а для українського боксера з Кременчука - можливість розказати світу про російсько-українську війну, яка триває 8 років, а особливо останні три місяці повномасштабного наступу росії.
Сергій поєднував тренуванням з наданням допомоги вимушеним переселенцям, які знайшли прихисток у Кременчуці. Разом з однодумцями команди «Ми поряд» оперативно організував пункт прийому та видачі гуманітарної допомоги. А територія клубу «Прем'єр», де розташований боксерський зал «Rocky Boxing Club», що тільки відкрився, стала гуртожитком для переселенців.
Напередодні бою Сергій та Артур зіграли дві партії у шахи з контролем часу 10+10.
Першу партію виграв Артур, бо наш боксер прострочив час. У другому Сергій взяв реванш. 1:1.
Наступного дня, 18 червня, Кременчук обстріляли рашисти - 6 ракет прилетіло на Кременчуцький НПЗ та дві на ТЕЦ, які давно вже не працювали. Сергій звернувся своїх підписників у соцмережах, що російські війська обстріляли його рідне місто.
Сам поєдинок відбувся у ввечері. Бій почався з агресивних атак поляка, який за добу до бою виявився майже на 10 кг важчим за суперника. Радченко перечекав стартовий натиск Шпільки, після чого і сам відзначився вдалими атаками, змусивши опонента клінчувати. Бійці опинилися в партері, а Сергій навіть спробував накинути гільйотину - поляк вийшов із захоплення, після чого домінував в октагоні, розбиваючи суперника з маунта.
У 2 раунді перевага Шпільки була вже й у стійці, оскільки Сергій втомився і сповільнився. Кременчужанин знову спробував провести гільйотину, проте знову втратив позицію, після чого Шпілька добив його з маунта.
Рефері зупинив бій у 2-му раунді, коли Шпілька завдавав ударів по голові Радченка в партері. ТКО 2.
Нагадаємо, що у березні 2020 року Сергій Радченко зазнав несправедливої поразки в бою зі Шпількою. Наш боксер двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу поляку.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер