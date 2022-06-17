Котельні, мільярди, війна: що робити кременчужанам, яких обігрівала зруйнована ТЕЦ

російська ракета зруйнувала кременчуцьку ТЕЦ, яка покривала потреби в теплі 70% містян. Тепер над містом нависає загроза лишитись без тепла в опалювальний сезон. Влада вирішила будувати три котельні за більш ніж два мільярди гривень. Але це дорого і довго. А індивідуальне опалення людям радять не підключати через те, що місто просто не витримає нових навантажень
Що поганого й хорошого у майбутніх котельнях? Хто і як може перейти на індивідуальне опалення? І що робити тим, кому це недоступно? По черзі розбираємось у всіх питаннях.
Рішення про прийдешнє будівництво трьох котелень Кременчуцька міська рада прийняла на онлайн-сесії без попередніх висновків профільної комісії та навіть без її створення. Вартість проєкту — 2,34 мільярди гривень. Джерела його фінансування — держбюджет, бюджет міста, області і вкладення інвесторів, яких поки немає. Терміни реалізації — від 9 місяців за найоптимістичнішими прогнозами.
Технічну документацію влада міста так і не оприлюднила, посилаючись на воєнний стан, тож проаналізувати, чи не перегнули можновладці з двома мільярдами, складно.
Ще на початку 2022-го року влада міста вкотре обговорювала проєкт з будівництва двох котелень, які так само мають замінити недостатньо ефективну ТЕЦ, але вже на правому березі міста. Проєкт мають реалізовувати за кредитні кошти корпорації НЕФКО і вартість його складала 12 мільйонів євро. У гривнях за червневим курсом це близько 390 мільйонів.
Будівництво ж трьох котелень для лівого берега Крменчука обійдеться у 2,34 мільярди. Потужність котелень має бути більшою, але оцінити доцільність такої суми експерти без документації не можуть.
Вже після прийняття місцевими депутатами рішення, очільник Кременчуцької ОВА Олег Лєднік дав розпорядження про створення профільної комісії. Так само лише після цього почались громадські слухання. Посадовці кажуть, що хоч рішення і прийняте, інші варіанти все ж розглядають. Але які?
Як індивідуальне, так і автономне опалення, передбачають можливість самостійно вирішувати, коли розпочинати опалення у власній квартирі чи будинку. Різниця в технічних аспектах.
Автономне опалення передбачає будівництво невеликої котельні, яка буде обігрівати один або кілька будинків. Така котельня може знаходитися на даху, у підвалі будинку або бути окремою прибудовою поруч. Проте у Кременчуці це дозволено робити лише у приватному секторі.
Саме такий варіант вважає найоптимальнішим Олег Лєднік. Адже, за його словами, якщо побудувати такі мінікотельні для багатоквартирних будинків, це допоможе зберегти можливість використання централізованого опалення. Тоді можна буде розраховувати і на те, що таке будівництво зуміють профінансувати з бюджетних коштів. При цьому Лєднік наголосив, що це лише його думка, не підкріплена професійною експертизою.
У свою чергу, індивідуальне опалення базується на встановленні котла у кожній окремій квартирі. Залежно від розмірів квартири і її потреб, іноді встановлюють два котли, але це рідкість. На таку модель переходять мешканці багатьох міст України, але в Кременчуку з цим виникають складнощі.
За цією логікою, ще якась частина міста таки може перейти на індивідуальне опалення. Проте та частина, яка не встигне, отримає банальну відмову від влади, адже ця процедура неможлива без офіційних дозволів.
У багатоквартирних будинках рішення про перехід на індивідуальне опалення приймають колективно. Підключити лише одну квартиру не вийде, на це мають погодитися також власники 75% квартир. Якщо одна людина хоче перейти на індивідуальне опалення, але решта співвласників квартир будинку не згодна, вона не матиме на це права.
Найімовірніше, мешканцям більшості кременчуцьких багатоповерхівок доведеться будувати нові газопроводи у будинках, а тим, хто обере підключення до електричних котлів, доведеться замовляти додаткову електроенергію у “Полтаваобленерго”. Все через збільшення навантаження.
В той же час індивідуальне опалення це те, що повністю можете контролювати ви самі і що дає можливість не залежати від рішень влади. Тож якщо ви вирішуєте таки ініціювати відмову від централізованого опалення, наступні ваші кроки мають бути такими:
Ціна визначається залежно від складності проєкту, який треба розробити, наявності потреби в переробці газопроводу та обраного обладнання. В середньому це коштує 30-40 тисяч для однієї квартири, якщо немає потреби у реконструкції газопроводу. Якщо ж така необхідність є, ціна може бути вдвічі більшою.
Навряд. За словами заступниці директора департаменту житлово-комунального господарства Ірини Зеркалій, усі кошти, які Кременчук буде отримувати від інвесторів, йтимуть на будівництво трьох котелень для відновлення централізованого опалення, тож відшкодовувати витрати тих, хто переходить на індивідуальне опалення, влада не зможе.
Влада Кременчука запевняє, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Як саме це планують влаштувати і які котельні будуть обігрівати більшу частину міста, не повідомляють, посилаючись на воєнну таємницю.
Тим містянам, які не готові до підключення індивідуального опалення, але й не покладаються на обіцянки влади, слід подбати про утеплення своїх помешкань. До слова, зробити це варто і тим, хто планує підключати індивідуальне опалення, адже якщо квартира погано тримає тепло, зекономити на ньому не вийде.
Щоб якісно утеплити квартиру, потрібно:
Також, щоб перестрахуватися, можна придбати обігрівач, але це помітно збільшить ваші витрати на електрику і не вирішить питання гарячої води. Окрім цього, на одну квартиру потрібно кілька таких обігрівачів залежно від кількості кімнат. Тому лишається приймати рішення на користь індивідуального опалення і вкладати у це чималі суми або ж контролювати роботу влади і штовхати її до швидких і надійних рішень.
Чи готові ви займатися документацією для переходу на автономне або індивідуальне опалення і вкладати у це чималі гроші, вирішувати вам та іншим співвласникам будинку. Та якщо ви приймаєте рішення на користь цього варіанту, будьте готові, що це довго, дорого і дуже відповідально. Окрім цього, на відшкодування коштів владою, чекати не слід.
Якщо ви готові йти до місцевих депутатів з конкретними пропозиціями, вивчіть досвід інших міст України та Європи. Наш експерт розповідає, що централізоване опалення давно вимагає модернізації і вже сьогодні може бути економнішим та більш екологічно чистим.
— Франція і Данія зараз повертаються до централізованого опалення. Але що вони роблять? Вони палять не газ, а пелети, займаються переробкою. Плюс, є французькі котли, які спалюють сміття. Тобто робиться аналіз сміття, який надходить на звалище. І те сміття, яке може йти на опалення, відбирають окремо.
Ми в Україні теж працюємо у цьому напрямку. Наприклад, у 2020-му в Бучі підтримали проєкт з переробки сміття, які включав у себе будівництво котелень, які працюватиму саме на спалюванні цього сміття, — розповідає пан Геннадій.
Також у Житомирі побудували й запустили котельню, яка працює на на відходах деревооброблювальної промисловості. Вона обійшлася у менше 300 мільйонів гривень і не є надзвичайно потужною, але все закриває частину потреб міста.
Яке рішення зрештою прийме влада Кременчука, покаже час. Але важливо, що лишається його не так багато.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер