Котельні, мільярди, війна: що робити кременчужанам, яких обігрівала зруйнована ТЕЦ

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 530

російська ракета зруйнувала кременчуцьку ТЕЦ, яка покривала потреби в теплі 70% містян. Тепер над містом нависає загроза лишитись без тепла в опалювальний сезон. Влада вирішила будувати три котельні за більш ніж два мільярди гривень. Але це дорого і довго. А індивідуальне опалення людям радять не підключати через те, що місто просто не витримає нових навантажень

Що поганого й хорошого у майбутніх котельнях? Хто і як може перейти на індивідуальне опалення? І що робити тим, кому це недоступно? По черзі розбираємось у всіх питаннях.

Вона працює. Вона — це комісія!

Рішення про прийдешнє будівництво трьох котелень Кременчуцька міська рада прийняла на онлайн-сесії без попередніх висновків профільної комісії та навіть без її створення. Вартість проєкту — 2,34 мільярди гривень. Джерела його фінансування — держбюджет, бюджет міста, області і вкладення інвесторів, яких поки немає. Терміни реалізації — від 9 місяців за найоптимістичнішими прогнозами.

Технічну документацію влада міста так і не оприлюднила, посилаючись на воєнний стан, тож проаналізувати, чи не перегнули можновладці з двома мільярдами, складно.

— Щоб дати об’єктивну оцінку, необхідно розуміти, що крім будівництва самих котелень, до них ще треба підвести мережі. На те, як це робитимуть, впливає, де самі котельні будуть стояти, до яких саме мереж будуть підключатися. До наявних чи будуватимуться нові? Це мережі води, водовід (це каналізація, бо котельня без каналізації і аварійного скидання не може існувати), газ і самі теплові мережі. Для оцінки треба вивчати проєктну документацію , — говорить пан Геннадій, який займається будівництвом котелень.

Ще на початку 2022-го року влада міста вкотре обговорювала проєкт з будівництва двох котелень, які так само мають замінити недостатньо ефективну ТЕЦ, але вже на правому березі міста. Проєкт мають реалізовувати за кредитні кошти корпорації НЕФКО і вартість його складала 12 мільйонів євро. У гривнях за червневим курсом це близько 390 мільйонів.

— Там йде мова про дві котельні, в яких одна котельня буде з паливними пелетами і двома газовими котлами, а у другій котельні — просто два газові котли. Там є проєкт, передбачено посадку цих котелень поруч зі старою котельнею і їхнє під’єднання до старих мереж після їхньої модернізації , — пояснює пан Геннадій.

Будівництво ж трьох котелень для лівого берега Крменчука обійдеться у 2,34 мільярди. Потужність котелень має бути більшою, але оцінити доцільність такої суми експерти без документації не можуть.

Вже після прийняття місцевими депутатами рішення, очільник Кременчуцької ОВА Олег Лєднік дав розпорядження про створення профільної комісії. Так само лише після цього почались громадські слухання. Посадовці кажуть, що хоч рішення і прийняте, інші варіанти все ж розглядають. Але які?





Індивідуальне та автономне опалення: можна чи не можна

Як індивідуальне, так і автономне опалення, передбачають можливість самостійно вирішувати, коли розпочинати опалення у власній квартирі чи будинку. Різниця в технічних аспектах.

Автономне опалення передбачає будівництво невеликої котельні, яка буде обігрівати один або кілька будинків. Така котельня може знаходитися на даху, у підвалі будинку або бути окремою прибудовою поруч. Проте у Кременчуці це дозволено робити лише у приватному секторі.

— За опалення виходить так: скільки напалиш, стільки й заплатиш. Взимку витрачаємо у середньому 200 кубів газу. Цього року підключили тариф 6,99 куб. Тобто 1400 гривень (плюс-мінус), влітку витрачаємо кубів 50. Газ витрачається на опалення, на плиту для приготування їжі та на підігрів води. Тут можна порівняти ціни з квартирами, де централізоване опалення та гаряча вода. У нас квартира 60 квадратів , — розповідає Ольга, мешканка Кременчука, яка живе в будинку з автономним опаленням.

Саме такий варіант вважає найоптимальнішим Олег Лєднік. Адже, за його словами, якщо побудувати такі мінікотельні для багатоквартирних будинків, це допоможе зберегти можливість використання централізованого опалення. Тоді можна буде розраховувати і на те, що таке будівництво зуміють профінансувати з бюджетних коштів. При цьому Лєднік наголосив, що це лише його думка, не підкріплена професійною експертизою.

У свою чергу, індивідуальне опалення базується на встановленні котла у кожній окремій квартирі. Залежно від розмірів квартири і її потреб, іноді встановлюють два котли, але це рідкість. На таку модель переходять мешканці багатьох міст України, але в Кременчуку з цим виникають складнощі.

— Переведення всіх багатоповерхових будинків Кременчука на індивідуальне опалення на даний час технічно неможливе. Це призведе до збільшення використання газу майже втричі, а міські газорозподільчі мережі на таке навантаження не розраховані , — заявляє головний інженер ПрАТ “Кременчукгаз” Болеслав Грабовський. Цю тезу підтверджує і наш експерт.

За цією логікою, ще якась частина міста таки може перейти на індивідуальне опалення. Проте та частина, яка не встигне, отримає банальну відмову від влади, адже ця процедура неможлива без офіційних дозволів.

Перехід на індивідуалку: протипоказання, ціни, покрокова інструкція

У багатоквартирних будинках рішення про перехід на індивідуальне опалення приймають колективно. Підключити лише одну квартиру не вийде, на це мають погодитися також власники 75% квартир. Якщо одна людина хоче перейти на індивідуальне опалення, але решта співвласників квартир будинку не згодна, вона не матиме на це права.

Найімовірніше, мешканцям більшості кременчуцьких багатоповерхівок доведеться будувати нові газопроводи у будинках, а тим, хто обере підключення до електричних котлів, доведеться замовляти додаткову електроенергію у “Полтаваобленерго”. Все через збільшення навантаження.

— Є атмосферні котли, а є турбовані. На етапі зведення нового будинку можна встановити турбовані котли, бо вони вводяться через стіну. А для атмосферних треба добудовувати окремі канали. Через це індивідуальне опалення це довше і може дорожче. Бо мережу треба робити зовсім нову і проєкти на всі будинки мають пройти експертизу. Закупівля великої кількості котлів, переробка газового обладнання, газових мереж з урахуванням тиску, який буде в системі… Все це ляже на мешканців будинку, які вирішують перейти на індивідуальне опалення. І витрати також ляжуть на них , — пояснює наш експерт пан Геннадій.



В той же час індивідуальне опалення це те, що повністю можете контролювати ви самі і що дає можливість не залежати від рішень влади. Тож якщо ви вирішуєте таки ініціювати відмову від централізованого опалення, наступні ваші кроки мають бути такими:

Збори співвласників. На цих зборах мешканці мають вирішити, чи готові вони підключати індивідуальне опалення. Зафіксувати таке проведення зборів необхідно протоколом. Подання заяви. До виконавчого комітету міської ради потрібно подати заяву у довільній формі про бажання співвласників будинку перейти на індивідуальне опалення. До неї треба додати вищезгаданий протокол. Робота комісії. Впродовж п’яти робочих днів комісія повинна розглянути вашу заяву. Рішення виконавчого комітету. Якщо комісія вашу заяву затверджує, виконком має прийняти рішення про відключення будинку від централізованого опалення. Це теж відбувається впродовж п’яти робочих днів. Домовленість із постачальником тепла. Рішення виконкому і заяву потрібно передати теплопостачальній установі. Ви отримуєте перелік технічних умов для постачання тепла. Виготовляється проєкт відключення будинку від централізованого опалення. Паралельно ви замовляєте виготовлення проєкту на підключення індивідуального опалення. Це робиться коштом замовників послуги, тобто, співвласників будинку. Відключення від централізованого опалення та інженерних мереж. Зробити це можна не пізніше 1-го вересня, в міжопалювальний період. Підключення індивідуального опалення. Цей пункт може включати не тільки установку і підключення котлів, а й перебудовування газопроводу, якщо є така потреба.

Скільки це буде коштувати

Ціна визначається залежно від складності проєкту, який треба розробити, наявності потреби в переробці газопроводу та обраного обладнання. В середньому це коштує 30-40 тисяч для однієї квартири, якщо немає потреби у реконструкції газопроводу. Якщо ж така необхідність є, ціна може бути вдвічі більшою.

Чи допоможе покрити витрати влада

Навряд. За словами заступниці директора департаменту житлово-комунального господарства Ірини Зеркалій, усі кошти, які Кременчук буде отримувати від інвесторів, йтимуть на будівництво трьох котелень для відновлення централізованого опалення, тож відшкодовувати витрати тих, хто переходить на індивідуальне опалення, влада не зможе.

Якщо не індивідуальне опалення, то що

Влада Кременчука запевняє, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Як саме це планують влаштувати і які котельні будуть обігрівати більшу частину міста, не повідомляють, посилаючись на воєнну таємницю.

Тим містянам, які не готові до підключення індивідуального опалення, але й не покладаються на обіцянки влади, слід подбати про утеплення своїх помешкань. До слова, зробити це варто і тим, хто планує підключати індивідуальне опалення, адже якщо квартира погано тримає тепло, зекономити на ньому не вийде.



Щоб якісно утеплити квартиру, потрібно:

перевірити, чи вікна та двері щільно прилягають до своїх опор. Якщо є якісь шпарини (більше це стосується вікон), необхідно закрити їх;

за можливості зробити утеплення стін, підлоги та стелі, адже часто саме через них відбувається витікання тепла;

встановити рекуператор, це вентиляційний теплообмінник, який робить так, що тепло, яке виходить з приміщення, підігріває повітря, яке потрапляє всередину. Придбати хороший рекуператор можна в районі 10 тисяч гривень або дешевше.

Також, щоб перестрахуватися, можна придбати обігрівач, але це помітно збільшить ваші витрати на електрику і не вирішить питання гарячої води. Окрім цього, на одну квартиру потрібно кілька таких обігрівачів залежно від кількості кімнат. Тому лишається приймати рішення на користь індивідуального опалення і вкладати у це чималі суми або ж контролювати роботу влади і штовхати її до швидких і надійних рішень.

Чи готові ви займатися документацією для переходу на автономне або індивідуальне опалення і вкладати у це чималі гроші, вирішувати вам та іншим співвласникам будинку. Та якщо ви приймаєте рішення на користь цього варіанту, будьте готові, що це довго, дорого і дуже відповідально. Окрім цього, на відшкодування коштів владою, чекати не слід.

Що можна порадити владі

Якщо ви готові йти до місцевих депутатів з конкретними пропозиціями, вивчіть досвід інших міст України та Європи. Наш експерт розповідає, що централізоване опалення давно вимагає модернізації і вже сьогодні може бути економнішим та більш екологічно чистим.

— Франція і Данія зараз повертаються до централізованого опалення. Але що вони роблять? Вони палять не газ, а пелети, займаються переробкою. Плюс, є французькі котли, які спалюють сміття. Тобто робиться аналіз сміття, який надходить на звалище. І те сміття, яке може йти на опалення, відбирають окремо. Ми в Україні теж працюємо у цьому напрямку. Наприклад, у 2020-му в Бучі підтримали проєкт з переробки сміття, які включав у себе будівництво котелень, які працюватиму саме на спалюванні цього сміття, — розповідає пан Геннадій.

Також у Житомирі побудували й запустили котельню, яка працює на на відходах деревооброблювальної промисловості. Вона обійшлася у менше 300 мільйонів гривень і не є надзвичайно потужною, але все закриває частину потреб міста.

Яке рішення зрештою прийме влада Кременчука, покаже час. Але важливо, що лишається його не так багато.