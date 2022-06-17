Можна знайти нових друзів: кременчужан кличуть у бібліотеку збирати пазли

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 93

Усіх охочих кличуть у бібліотеку на вулиці Європейській, 66/13 (район Водоканалу) збирати пазли. За цим заняттям можна буде познайомитися з новими людьми.

Якщо ви полюбляєте складати пазли, а дома робити це проблематично, можливо, досягли в цьому непростому ділі деяких результатів та хочете поділитися або просто вам необхідне місце, де можна відволіктися від непростого сьогодення, запрошуємо вас у бібліотеку. Є можливість трохи «помедитувати»! Тож виділіть собі декілька хвилин часу на таку розвагу, будемо раді знайомству з вами, - йдеться у повідомленні.

Бібліотекарі зазначають, що картина складається з 1000 пазлів. Вже виклали рамку, тобто приблизно сотню пазлів задіяли, а ще ж зосталось 900!