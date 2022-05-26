Вартість встановлення автономного опалення в Кременчуці - близько 80 тис гривень

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 1 804

Переведення всіх будинків на автономне опалення технічно неможливе. Про це під час засіданні штабу з підготовки до опалювального сезону повідомив головний інженер ПрАТ «Кременчукгаз» Болеслав Грабовський.

«Переведення всіх багатоповерхових будинків Кременчука на індивідуальне опалення на даний час технічно неможливе. Це призведе до збільшення використання газу майже втричі, а міські газорозподільчі мережі на таке навантаження не розраховані», - сказав Грабовський.

Він також зазначив, що встановлення газових котлів можна лише в тих будинках, де є димовентиляційні канали, а переважна більшість будинків міста їх не має.

За словами головного інженера ПрАТ «Кременчукгаз», облаштування таких каналів потребує розробки проєктної документації, за яку теж треба платити.

При цьому середня вартість встановлення автономного опалення на одну квартиру коштує близько 80 тисяч гривень, враховуючи вартість обладнання, проєкту та встановлення.

Нагадаємо, міський голова Віталій Малецький під час сьогоднішнього засіданя штабу запевнив, що опалювальний сезон про розгромлену рашистами ТЕЦ розпочнеться вчасно. Влада нині розглядає всі можливі варіанти, аби забезпечити теплоносієм лівий берег Кременчука.