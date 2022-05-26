На Полтавщині засіяли 1400 га сільгоспкультур

Полтавщина завершила посівну кампанію, повідомив голова Полтавськох ОВА Дмитро Лунін. За даними ОВА, аграрії області посіяли 1402,6 тисячі гектарів сільськогосподарських культур, це 100% запланованих під посів площ.
Що посіяли:
ранніх зернових та зернобобових - 91,9 тис. га
соняшнику – 384,2 тис. га
цукрового буряку – 20,2 тис. га
ярого ріпаку – 800 га
картоплі - 54,2 тис. га
гречки - 2,5 тис. га
проса – 5,4 тис. га
кукурудзи – 621,6 тис. га
сої – 122,1 тис. га
Нагадаємо, станом на 12 травня в області засіяли 1159,6 тис. га
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер