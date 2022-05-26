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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині засіяли 1400 га сільгоспкультур

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 168

В області завершилась посівна кампанія - посіяли 100 % запланованого

Полтавщина завершила посівну кампанію, повідомив голова Полтавськох ОВА  Дмитро Лунін. За даними ОВА, аграрії області посіяли 1402,6 тисячі гектарів сільськогосподарських культур, це 100% запланованих під посів площ. 

Що посіяли: 

ранніх зернових та зернобобових - 91,9 тис. га

соняшнику – 384,2 тис. га 

цукрового буряку – 20,2 тис. га 

ярого ріпаку – 800 га 

картоплі -  54,2 тис. га

гречки - 2,5 тис. га 

проса – 5,4 тис. га

кукурудзи – 621,6 тис. га

сої – 122,1 тис. га

Нагадаємо, станом на 12 травня  в області засіяли  1159,6 тис. га

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Автор: Олеся Данилова

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Теги: посівна Полтавщина
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