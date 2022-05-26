На Полтавщині засіяли 1400 га сільгоспкультур

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 168

Нагадаємо, станом на 12 травня в області засіяли 1159,6 тис. га

Полтавщина завершила посівну кампанію, повідомив голова Полтавськох ОВА Дмитро Лунін. За даними ОВА, аграрії області посіяли 1402,6 тисячі гектарів сільськогосподарських культур, це 100% запланованих під посів площ.

Автор: Олеся Данилова

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