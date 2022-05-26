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Кременчук, Путін проти українського народу

На Полтавщині чекають тіла загиблих захисників з Маріуполя

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 2 239

 Про кількість поки що не повідомляють

Полтавщина чекає тіла загиблих захисників з Маріуполя. Про це під час брифінгу повідомив  голова Полтавської ОВА  Дмитро Лунін.

На запитання журналістів, чи відома кількість загиблих з нашої області, голова ОВА сказав, що не може зараз розголошувати цю інформацію. 

Нагадаємо, 16 травня, розпочалася евакуація з «Азовсталі» 53 важкопоранених військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, їх доставили до лікарні у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор вивезли до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Маріуполь
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