На росії розпочинається транзит влади: думки експертів про те, хто може замінити путіна

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 330

На думку українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, путін замислився про транзит влади в росії. На тлі повідомлень про погіршення стану здоров'я президента рф володимира путіна володар кремля зараз думає про дві речі – чи встигне він відтворити Радянський Союз і про транзит влади в рф. Таку думку Олег Жданов висловив в інтерв'ю інтернет-виданню «ГОРДОН».

- Він (ред. – путін) думає, перше – про те, встигне він чи не встигне втілити свою мрію у життя, а це – відтворення Радянського Союзу в будь-якій інтерпретації. І тут для нього камінь спотикання – це ми, Україна. Він навіть із Білоруссю особливо не поспішає, не сильно там уже тисне на Лукашенка. І останнім часом, судячи з його вчинків і висловлювань і судячи з тієї інформації, яка йде з рф, я думаю, що він таки задумався про транзит влади. Тому що ця інформація про рокірування... Знову з'явилася ідея створення Держради та перехід путіна на посаду в Держраді, – сказав Жданов.

Відповідно, очоливши Держраду, путін має оголосити позачергові вибори президента росії, додав експерт.

- Секретар Ради безпеки росії Патрушев пропонує свого сина – міністра аграрної політики на сьогодні. І водночас для того, щоб збалансувати владу в країні, він пропонує посаду голови партії «Единая Россия» дочці путіна Катерині Тихоновій... Типу в неї в руках законодавча влада, а в нього буде в руках виконавча влада в особі президента. А путін тим усім кермуватиме, очолюючи Держраду, – наголосив Жданов.

Про оголошення кастингу на посаду путіна в етері телеканалу «Еспресо» заявив і російський політолог Андрій Піонтковський. Він вважає, що не потрібно перебільшувати значення смерті путіна, бо це не стане такою великою подією та не змінить поведінку, принаймні у найближчій перспективі, російської політичної верхівки.

- Мене найбільше вразила поведінка цього чоловічка – колишнього президента росії медведєва, про якого блогери кажуть, що він має два прізвиська в мережі – Жалюгідний та Айфончик. Ви помітили, що він вирізняється найбожевільнішими заявами, демонструє свою ненависть до України, Заходу. Цілком очевидно, що цей чоловічок бере участь у якомусь кастингу, або йому здається, що він бере участь у кастингу. Отже, він щось знає краще, ніж ми, що звільняється якась вакансія. Він, звісно, її не отримає, бо смішний і нікчемний. Але його поведінка показує, що кастинг триває, – зазначив Піонтковський.

Політолог зауважив, що не перебільшував би значення того, якщо путін здохне завтра, це не стане такою великою подією та не змінить поведінку, принаймні у найближчій перспективі, російської політичної верхівки.

- Вони пережили цю шокову поразку під Києвом та Харковом, що і вплинуло на авторитет путіна: у бандитських структурах «опущений» пахан – уже не пахан. Але це не змінило їхнього імперського мислення. Зараз у них такий консенсус, що з допомогою нашої величезної агентури на Заході ми спробуємо зірвати масштабне постачання зброї до України. І українська влада буде змушена погодитися з нами на переговори, бо український народ буде її до того примушувати. Відповідно, росія посилює обстріли мирного населення та житлових кварталів. В офіційній заяві української влади підкреслюють, скільки людей гине, ось вони й чекають, щоб український народ сказав: нас ніхто не підтримує, Захід нас не підтримує, зброї нема – доведеться нам якось миритися з путіним. Ось на такі розрахунки сподівається москва, і вона від них не відмовилася, – пояснив Піонтковський.

Політолог підкреслив, що головною подією буде не смерть путіна, хоча ми всі з великим задоволенням її вітатимемо, якщо він завтра здохне, а найважливішим - буде постачання потрібного озброєння Україні.

Нагадаємо, з метою утаємничити інформацію щодо здоров'я путіна, його лайно під час закордонних поїздок у спеціальній валізі вивозять до росії.