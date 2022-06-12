Центр протидії дезінформації спростував основні фейки про вручення повісток

Вчора, 22:00 Переглядів: 306

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував основні фейки про вручення повісток. Відповідне роз’яснення центр розмістив на своєму офіційному сайті.

Фейк

Зупинили на вулиці та вручили повістку. Законом таке не передбачено!

Правда

Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.

Фейк

Тримай повістку. Збирайся на війну!

Правда

У повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик до військкомату – для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.

Фейк

Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде!

Правда

За неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.

А за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк від 3 до 5 років!

Нагадаємо, 10 червня на брифінгу керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектування полковник Роман Сушко відповів на запитання журналістів щодо вручення повісток на блок-постах, біля супермаркетів та в інших громадських місцях.

- Наразі мотивованих людей, готових стати на захист України, так багато, що ми повістки взагалі не виписуємо. Люди, які записалися добровільно на військову службу, приходять по дзвінку як тільки з’являється запит від військової частини з потребою у поповнення саме за його спеціальністю. Тому ми ніде повістки не вручаємо. А взагалі, якщо в деяких регіонах таке роблять, то у цьому немає жодного порушення закону. Просто таким чином мотивованих людей до війська навряд чи призвеш, а немотивовані ЗСУ не дуже й потрібні. А ще варто розуміти, що повістки бувають 3-х типів: для уточнення військового обліку, для проходження медичної комісії та для призову на військову службу за мобілізацією та відправки у війська. Тому не варто вважати, що вручення повістки це одразу відправка на фронт, - пояснив Роман Сушко.

За його словами, зараз у Кременчуцькому районі є черга на призов, бо бажаючих добровільно стати на захист України значно більше, ніж є вільних штатних посад у бойових частинах. У колишньому військкоматі сформований резерв на призов із 80 добровольців, які чекають, коли у військових частинах з’являться місця для їх прийняття на військову службу.