Центр протидії дезінформації спростував основні фейки про вручення повісток

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував основні фейки про вручення повісток. Відповідне роз’яснення центр розмістив на своєму офіційному сайті.
Фейк
Зупинили на вулиці та вручили повістку. Законом таке не передбачено!
Правда
Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.
Фейк
Тримай повістку. Збирайся на війну!
Правда
У повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик до військкомату – для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.
Фейк
Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде!
Правда
За неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.
А за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк від 3 до 5 років!
Нагадаємо, 10 червня на брифінгу керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектування полковник Роман Сушко відповів на запитання журналістів щодо вручення повісток на блок-постах, біля супермаркетів та в інших громадських місцях.
За його словами, зараз у Кременчуцькому районі є черга на призов, бо бажаючих добровільно стати на захист України значно більше, ніж є вільних штатних посад у бойових частинах. У колишньому військкоматі сформований резерв на призов із 80 добровольців, які чекають, коли у військових частинах з’являться місця для їх прийняття на військову службу.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер