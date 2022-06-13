Поляки розповіли, скільки грошей жертвували для українських біженців та як до них ставляться

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 766

Від початку повномасштабної війни і до травня поляки в середньому жертвували на допомогу українцям 315 злотих. Такі дані оприлюднила дослідницька агенція Openfield з Ополе, яка вивчає настрої поляків. Понад 30% опитаних зазначили, що і надалі допомагатимуть українцям фінансово. 79% поляків виступають за прийняття в свою країну українських біженців. Проте, польські громадяни мають побоювання, що біженці матимуть пріоритет у Польщі - у доступі до садочків, лікарень тощо. Так думає близько 46% опитаних.

За інформацією агенції Openfield, на початку повномасштабної війни понад 70% поляків прихильно ставились до прийому біженців з України. Через два тижні після початку бойових дій частка прихильників прийняття біженців склала 88%. Через три місяці – 79%.

- Прихильність до біженців з України все ще дуже висока. Сподіваємось, так і залишиться, адже ми стикаємося з багатьма проблемами: більше дітей у садочках, школах, більше пацієнтів у поліклініках. Це може призвести до того, що частка позитивного ставлення почне знижуватися, - каже д-р Сабіна Кубіцель-Лодзінська з факультету економіки та менеджменту Опольського технологічного університету, співавторка дослідження.

Так, через присутність біженців понад 46% поляків мають побоювання, що українські переселенці матимуть пріоритет, наприклад, у доступі до садків та лікарів. Понад 45% боїться підвищення цін на оренду, 42% стурбовані тим, що кількість пропозицій роботи зменшиться.

- Ми також бачимо позитивні сторони присутності біженців. Понад 40% поляків вважають, що, допомагаючи біженцям, ми довели, що можемо діяти поза межами розбіжностей. Ми також сприймаємо їхню присутність як навчання толерантності до інших національностей, – зазначають автори дослідження.

Майже кожен другий поляк допомагав біженцям з України. Як показують результати інтернет-опитування 2 тисяч поляків, 47% особисто допомагали біженцям, а 65% жертвували для українців кошти чи робили матеріальні подарунки.

У середньому з початку агресії до травня 2022 року поляки жертвували близько 315 злотих на допомогу людям, які втікають від війни. Понад 30% польських громадян і надалі планують перераховувати кошти на допомогу біженцям з України.

Опитані зазначили, що муніципалітети повинні отримувати гроші від уряду на підготовку житла для біженців (45%), а розташовувати біженців треба у вільних квартирах або центрах колективного розміщення (39%). Лише 17% респондентів вважають, що біженці повинні жити у приватних осіб.

Дослідження Openfield показують, що відчуття поляків щодо війни в Україні дещо змінилися. На початку війни громадяни Польщі відчували страх (69%), тривогу (61%) і безпорадність (60%). Після двох тижнів боротьби це була в основному тривога (66%), безпорадність (60%) та злість (59%). Після трьох місяців війни лише трохи більше 50% опитаних вказали, що відчувають тривогу, гнів і безпорадність.