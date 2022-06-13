Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Кременчук, Україна, Світ

Поляки розповіли, скільки грошей жертвували для українських біженців та як до них ставляться

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 766

 

Дослідницька агенція Openfield з Ополе, оприлюднила результати соціологічного вивчення настроїв поляків

Від початку повномасштабної війни і до травня поляки в середньому жертвували на допомогу українцям 315 злотих. Такі дані оприлюднила дослідницька агенція Openfield з Ополе, яка вивчає настрої поляків. Понад 30% опитаних зазначили, що і надалі допомагатимуть українцям фінансово. 79% поляків виступають за прийняття в свою країну українських біженців. Проте, польські громадяни мають побоювання, що біженці матимуть пріоритет у Польщі - у доступі до садочків, лікарень тощо. Так думає близько 46% опитаних.

За інформацією агенції Openfield, на початку повномасштабної війни понад 70% поляків прихильно ставились до прийому біженців з України. Через два тижні після початку бойових дій частка прихильників прийняття біженців склала 88%. Через три місяці – 79%.

- Прихильність до біженців з України все ще дуже висока. Сподіваємось, так і залишиться, адже ми стикаємося з багатьма проблемами: більше дітей у садочках, школах, більше пацієнтів у поліклініках. Це може призвести до того, що частка позитивного ставлення почне знижуватися, - каже д-р Сабіна Кубіцель-Лодзінська з факультету економіки та менеджменту Опольського технологічного університету, співавторка дослідження.

Так, через присутність біженців понад 46% поляків мають побоювання, що українські переселенці матимуть пріоритет, наприклад, у доступі до садків та лікарів. Понад 45% боїться підвищення цін на оренду, 42% стурбовані тим, що кількість пропозицій роботи зменшиться.

- Ми також бачимо позитивні сторони присутності біженців. Понад 40% поляків вважають, що, допомагаючи біженцям, ми довели, що можемо діяти поза межами розбіжностей. Ми також сприймаємо їхню присутність як навчання толерантності до інших національностей, – зазначають автори дослідження.

Майже кожен другий поляк допомагав біженцям з України. Як показують результати інтернет-опитування 2 тисяч поляків, 47% особисто допомагали біженцям, а 65% жертвували для українців кошти чи робили матеріальні подарунки.

У середньому з початку агресії до травня 2022 року поляки жертвували близько 315 злотих на допомогу людям, які втікають від війни. Понад 30% польських громадян і надалі планують перераховувати кошти на допомогу біженцям з України.

Опитані зазначили, що муніципалітети повинні отримувати гроші від уряду на підготовку житла для біженців (45%), а розташовувати біженців треба у вільних квартирах або центрах колективного розміщення (39%). Лише 17% респондентів вважають, що біженці повинні жити у приватних осіб.

Дослідження Openfield показують, що відчуття поляків щодо війни в Україні дещо змінилися. На початку війни громадяни Польщі відчували страх (69%), тривогу (61%) і безпорадність (60%). Після двох тижнів боротьби це була в основному тривога (66%), безпорадність (60%) та злість (59%). Після трьох місяців війни лише трохи більше 50% опитаних вказали, що відчувають тривогу, гнів і безпорадність.

 

3
Автор: Віктор Крук
Теги: Польща біженці допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх