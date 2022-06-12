Зеленський схвалив закон про можливість перекидати підрозділи тероборони у зону бойових дій

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Після того, як закон набере чинності, тероборона буде виконувати завдання по всій Україні, в тому числі в районах ведення бойових дій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє перекидати підрозділи територіальної оборони на фронт і виконувати бойові завдання.

Про це стало відомо із картки законопроєкту №6521 «Про основи національного спротиву» щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій». Згідно з даними сайту Верховної Ради, президент підписав закон ще 10 червня.

Зазначимо, що бійці територіальної оборони зазвичай виконують завдання в межах території відповідної територіальної громади.

Після того, як закон набуде чинності, тероборона зможе виконувати завдання по всій Україні, в тому числі в районах ведення бойових дій і на окупованих територіях. Рішення про виконання таких завдань приймається головнокомандувачем ЗСУ.

Нагадаємо, даний законопроєкт був ухвалений Верховною Радою ще 3 травня 2022 року.