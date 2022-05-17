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Що думають кременчужани про дефіцит палива та як з ним справляються

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 132

 

Опитування від «Кременчуцького Телеграфа»

У зв'язку з тим, що рашисти ракетами зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод, у нашому місті, як у по всій Україні, виник дефіцит пального, автівки на заправках вишиковуються у величезні черги.

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«ТелеграфЪ» поговорив з містянами, щоб дізнатися, як цей дефіцит вплинув на їхнє життя і як вони з ним справляються. Багато людей відповідали, що наразі відмовилися від використання власного транспорту і ходять пішки або пересіли на громадський транспорт. Один чоловік розповів, що підійшов до цього питання відповідально – перестав їздити на авто, адже військовим пальне потрібніше і слід зважати на потреби держави.

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Які думки виникають у кременчужан щодо кризи палива, дивіться в опитуванні ТЪ.

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Автор: Катерина Турубара Відео: Артем Коваленко

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Теги: пальне дефіцит бензин заправки опитування

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