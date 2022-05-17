Що думають кременчужани про дефіцит палива та як з ним справляються

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 132

У зв'язку з тим, що рашисти ракетами зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод, у нашому місті, як у по всій Україні, виник дефіцит пального, автівки на заправках вишиковуються у величезні черги.

«ТелеграфЪ» поговорив з містянами, щоб дізнатися, як цей дефіцит вплинув на їхнє життя і як вони з ним справляються. Багато людей відповідали, що наразі відмовилися від використання власного транспорту і ходять пішки або пересіли на громадський транспорт. Один чоловік розповів, що підійшов до цього питання відповідально – перестав їздити на авто, адже військовим пальне потрібніше і слід зважати на потреби держави.

Які думки виникають у кременчужан щодо кризи палива, дивіться в опитуванні ТЪ.