Що думають кременчужани про дефіцит палива та як з ним справляються

У зв'язку з тим, що рашисти ракетами зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод, у нашому місті, як у по всій Україні, виник дефіцит пального, автівки на заправках вишиковуються у величезні черги.
«ТелеграфЪ» поговорив з містянами, щоб дізнатися, як цей дефіцит вплинув на їхнє життя і як вони з ним справляються. Багато людей відповідали, що наразі відмовилися від використання власного транспорту і ходять пішки або пересіли на громадський транспорт. Один чоловік розповів, що підійшов до цього питання відповідально – перестав їздити на авто, адже військовим пальне потрібніше і слід зважати на потреби держави.
Які думки виникають у кременчужан щодо кризи палива, дивіться в опитуванні ТЪ.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер