На Полтавщині водій Volkswagen збив 16-річного мопедиста: хлопець в реанімації

16 травня близько 22.00 на 138 км автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Вікторія Пирятинської громади) 39-річний керманич авто Volkswagen зіткнувся з мопедом Delta, на якому їхав 16-річний хлопець.
За інформацією Лубенського райвідділу поліції, у результаті дорожньо-транспортної події неповнолітній мопедист отримав травми. Його забрали до реанімаційного відділення Пирятинської центральної районної лікарні.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі поліції з’ясовують обставини та причини аварії.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер