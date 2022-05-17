У Кременчуці 12-річний хлопчик виїхав від бабусі додому і зник

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Його мати звернулася у поліцію – хлопця знайшли у знайомого

17 травня о 12.50 до відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції за допомогою звернулася 31-річна кременчужанка, яка шукала сина. Вона повідомила, що 16 травня близько 13.00 її 12-річний син виїхав від бабусі і додому не повернувся.

Поліція негайно розпочала пошуки дитини і упродовж години встановили її місцезнаходження. Як стало відомо, хлопчик перебував у свого знайомого у Кременчуці.

Наразі дитину передали матері. Обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.