У Кременчуці 12-річний хлопчик виїхав від бабусі додому і зник

17 травня о 12.50 до відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції за допомогою звернулася 31-річна кременчужанка, яка шукала сина. Вона повідомила, що 16 травня близько 13.00 її 12-річний син виїхав від бабусі і додому не повернувся.
Поліція негайно розпочала пошуки дитини і упродовж години встановили її місцезнаходження. Як стало відомо, хлопчик перебував у свого знайомого у Кременчуці.
Наразі дитину передали матері. Обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер